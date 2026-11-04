Норвегія може виділити понад 96 мільйонів євро на інвестиції в українську оборонну промисловість

Дрон. Ілюстративне фото: GettyImages

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Уряд Норвегії пропонує спрямувати 1 млрд крон (понад 96 млн євро) упродовж трьох років на співінвестування з приватним капіталом в українські оборонні компанії. Метою ініціативи є залучення до допомоги Україні приватного капіталу норвезького бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Норвегії.

Міністр торгівлі й промисловості країни Сесіль Мюрсет пояснила, що норвезькі інвестиції можуть пришвидшити розвиток українського оборонного сектору. Водночас вони дадуть норвезьким компаніям змогу ближче долучитися до цих розробок.

Міністр оборони Торе О. Сандвік наголосив, що ініціатива позитивно скажеться і на безпеці самої Норвегії.

“Також і після перемир’я ці зусилля сприятимуть стримуванню (Росії, — ред.). Інвестиція в українську оборонну промисловість — це інвестиція в європейську та норвезьку безпеку”, — зазначив очільник оборонного відомства.

За словами міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга, державні кошти мають мобілізувати приватні. Він назвав це партнерством публічного й приватного капіталу, який зможе дати Україні більше необхідного для оборони.

Нагадаємо, українські військові, які боронять Донецьку область, отримають ще 32 мільйони гривень на свої потреби. Це перша субвенція регіональної влади з початку листопада 2026-го.