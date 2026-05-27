ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Норвегія виділить на підтримку енергетичної безпеки України 425 млн норвезьких крон (приблизно 40 млн євро): скандинавська держава напередодні підписала з ЄС відповідну угоду. Кошти спрямують на подальшу розбудову стійкої до російських атак та децентралізованої енергосистеми.

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії.

Додатковим ресурсом підтримають розвиток відновлюваної генерації, систем накопичення енергії та гнучких локальних енергомереж в Україні. В уряді Норвегії запевнили, що це має знизити вразливість української енергосистеми до ударів і водночас забезпечити роботу критичної інфраструктури вже наступної зими.

“Україна має пережити наступну зиму, одночасно будуючи енергосистему, менш уразливу до атак. У співпраці з ЄС Норвегія виділяє 425 млн норвезьких крон на зміцнення енергетичної безпеки України. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити нагальні потреби, а також сприятимуть її відновленню, модернізації та шляху до членства в ЄС. Зима може здаватися далекою, але підготовку треба починати вже зараз”, — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Бар Ейде.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що підтримка наближає Україну до стандартів і пріоритетів ЄС.

“Внесок Норвегії — це обіцянки у дії. Він допоможе Україні підготуватися до наступної зими та наблизитися до енергосистеми ЄС, до свого місця в ЄС. Акцент на відновлюваних джерелах і децентралізованій генерації зміцнює енергетичну безпеку України. Це також наближає Україну до нинішніх пріоритетів ЄС у межах зеленого переходу”, — сказала Марта Кос.

Фінансування надходитиме через Інвестиційну рамкову програму ЄС для України. Її створили, аби залучати додатковий капітал на розвиток держави від банків та інших фінансових інститутів.

Нагадаємо, раніше у травні Норвегія оголосила про виділення близько 300 мільйонів доларів до програми PURL із закупівель американської зброї країнами Європи на потреби Україні. Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу “важливим кроком підтримки”.