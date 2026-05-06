Норвегія виділила близько 300 млн дол. на закупівлю зброї для України в межах програми PURL

Україна та Норвегія. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Норвегія оголосила про виділення близько 300 мільйонів доларів до програми PURL із закупівель американської зброї країнами Європи на потреби Україні. Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу “важливим кроком підтримки”.

Заяву про підтримку опублікували на сайті норвезького уряду.

За словами прем’єр-міністра країни Йонаса Гар Стере, внесок Норвегії у цей механізм уже перевищив 12,5 мільярда норвезьких крон (понад 1,14 мільярда євро).

“Разом з європейськими партнерами Норвегія фінансує пакети військової підтримки від Сполучених Штатів для оборонної боротьби України. Зараз ми отримуємо новий важливий внесок. Я сподіваюся, що більше європейських країн зроблять додатковий внесок у швидке отримання Україною важливого військового обладнання”, – каже посадовець.

Також норвезький парламент затвердив продовження військової підтримки України у 2026 році на загальну суму 70 мільярдів норвезьких крон. Кошти розподілятимуть в координації з українською владою, аби спрямувати їх “туди, де вони принесуть найбільшу користь”.

“Ініціатива PURL — це найкращий спосіб забезпечити Збройні сили України критично важливою зброєю, такою як ракети для протиповітряної оборони Patriot. Постачання цієї зброї через PURL дає негайні результати”, — сказав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Тим часом президент України Володимир Зеленський назвав виділення близько 300 мільйонів доларів у межах програми PURL “важливим кроком підтримки з боку Норвегії”:

“Це важлива програма, завдяки якій ми можемо закуповувати у Сполучених Штатів дефіцитні антибалістичні ракети. Щодня нам потрібен достатній захист від підлих російських обстрілів. І я вдячний Норвегії за лідерство, за реальну підтримку”, — написав глава держави.

За його словами, загальний обсяг допомоги країни в межах ініціативи вже перевищив 1,2 мільярда доларів. Це найбільший внесок серед усіх країн-учасниць програми.

Нагадаємо, російські військові порушили ініційований Україною режим припинення вогню, який тривав від опівночі 6 травня: країна-агресорка запустила вночі 108 дронів та три ракети, влучання фіксують, зокрема, у Харкові та Запоріжжі.