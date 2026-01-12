Норвегія та Україні. Ілюстративне фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва оголосив про виділення 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Частина цих коштів піде на підтримку енергетики.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, пише “Суспільне. Новнини”.

Норвезький міністр зазначив, що половину цих коштів спрямують на нагальні потреби. Серед таких, зокрема, відновлення та ремонт об’єктів енергетики. Решта 200 мільйонів доларів виділяють на підтримку бюджету України.

“Я хочу підтвердити, що сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки, згідно з яким негайно передається 400 мільйонів доларів, 200 мільйонів з яких підуть на нагальні потреби взимку: закупівлю газу та ремонт енергетики, аби опалення й світло працювало”, — сказав міністр закордонних справ Норвегії.

Він додав, що цьогоріч норвезький уряд планує виділити Україні 8,4 мільярда доларів допомоги. Так країна збереже обсяги підтримки на рівні минулого року.

Нагадаємо, влада Словаччини офіційно підтвердила, що країна не надаватиме Україні військову підтримку та інші позики. Водночас Братислава наполягає на участі у міжнародних переговорах щодо можливої мирної угоди.