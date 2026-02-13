Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Від 16 по 25 лютого Норвезька рада у справах біженців (NRC) знову прийматиме заявки від українців, яким потрібна грошова допомога. Підтримку й надалі надаватимуть обраним домогосподарствам, які були змушені покинути свій дім через війну, повернулися до звільнених територій або проживають на території, де тривають бойові дії.
Про відновлення прийому заявок повідомили у пресслужбі Норвезької ради у справах біженців.
Представники організації перевірятимуть заявки людей із зазначених категорій та оцінять рівень їхньої вразливості. У Норвезькій раді у справах біженців стверджують, що зможуть допомогти тільки тим, хто найбільше потребує підтримки.
Подати заявку можуть лише ті, хто фактично перебуває на території України в її міжнародно визнаних кордонах — під час реєстрації потрібно буде надати доступ до геолокації. Особи, які раніше вже отримували грошову допомогу від NRC, мають право звернутися повторно. Водночас домогосподарства, що отримували підтримку від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж пів року тому, можуть не допустити до розгляду.
Форма реєстрації буде доступна за посиланням від 12:00 16 лютого по 12:00 25 лютого. Всі поля закликають заповнити точно та без помилок, відповівши на всі наведені запитання. Після того як команда Норвезької ради у справах біженців отримає заявку, вона прийме рішення стосовно допомоги протягом 5-6 тижнів.
Перед подачею заявки громадянам рекомендують завчасно підготувати скриншоти або скан-копії таких документів:
Всі документи повинні бути чіткими, кольоровими та знятими в горизонтальному форматі.
У NRC рекомендують заповнювати форму через окремі браузери — такі як Chrome, Opera, Safari та інші, — а не відкривати її через Telegram чи Facebook.
В одній заявці дозволили зазначити не більше п’яти членів домогосподарства. Якщо людей більше, потрібно подати дві окремі форми, причому в кожній має бути щонайменше двоє різних людей віком від 18 років.
Домогосподарство — це люди, які проживають разом і мають спільний бюджет. Вони можуть бути як родичами, так і не пов’язаними між собою членами однієї сімейної чи спільної оселі, уточнили у Норвезькій раді у справах біженців.
