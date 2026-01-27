Конференція "Після Донбасу". Ілюстративне фото: "Свої"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Команда проєкту “Після Донбасу” почала приймати пропозиції для участі у другій конференції, яка відбудеться з 27 по 29 березня 2026 року. Цей проєкт покликаний репрезентувати й дослідити культуру та мистецтво Донецької та Луганської областей, цьогоріч він шукає нові проєктні ідеї, які відкривають перспективи та стимулюють критичні та творчі обговорення.

Про це йдеться у пресрелізі, який команда проєкту “Після Донбасу” надіслала Вільному Радіо.

У межах конференції у березні розглядатимуть теми, які пов’язані музейними, мистецькими та кураторськими практиками, культурним переміщенням, збереженням та архівуванням спадщини, а також дослідженням досвіду Луганщини й Донеччини в мистецтві та культурі.

Учасники вільні запропонувати різноманітні формати — від дискусій до художніх інтервенцій і відеоробіт.

“Особливо цінуються пропозиції, що відкривають нові перспективи, підіймають важливі питання та стимулюють критичне або творчо-рефлексивне обговорення теми.У фокусі трьох днів зустрічей — дискусії про музейні, мистецькі та кураторські практики, культурне переміщення, презервацію та архівування спадщини, а також дослідження й репрезентацію сучасних методів роботи з досвідами Луганщини й Донеччини в мистецтві й культурі”, — зазначають організатори.

Люди, які зацікавлені в участі, можуть подати пропозицію у формі за посиланням. Заявки приймають до 8 лютого.

Нагадаємо, мешканців Бахмутської громади запрошують долучитися до фінальної презентації, під час якої обговорюватимуть проєкт житлового кварталу для ВПО. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як взяти участь у заході.