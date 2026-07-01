Заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко. Ілюстративне фото: decentralization

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У четвер, 2 липня, заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександр Марченко відповість на запитання мешканців громади під час телефонної прямої лінії.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Спілкування триватиме годину, з 12:00 до 13:00. За цей час охочі зможуть додзвонитися та поставити посадовцю ті запитання, які їх турбують.

Зробити це можна за номером телефону:

+38 (095) 02-45-075

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, у Бахмутській громаді з’явилася нова радниця з гендерних питань. Уже традиційно цю посаду обійняла чинна начальниця місцевого управління молодіжної політики та у справах дітей. Нині його очолює Катерина Літовченко, що цьогоріч замінила на посаді Вікторію Кушнір. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про посадовицю.