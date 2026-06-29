Катерина Літовченко на тренінгу щодо допомоги постраждалим від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом, вересень 2024 року. Фото: Бахмутська міська рада

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У Бахмутській громаді — нова радниця з гендерних питань. Уже традиційно цю посаду обійняла чинна начальниця місцевого управління молодіжної політики та у справах дітей. Нині його очолює Катерина Літовченко, що цьогоріч замінила на посаді Вікторію Кушнір. Розповідаємо, що відомо про посадовицю.

Про кадрові зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

У червні Катерину Літовченко офіційно призначили радницею з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. До цього з травня 2025 року цю посаду обіймала Вікторія Кушнір — ексначальниця управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міськради. Згідно з декларацією, звідти жінка звільнилася у квітні 2026-го. А за даними аналітичної системи YouControl, за кілька днів її місце посіла Катерина Літовченко.

Зауважимо, що з 2023 року, коли в Бахмутській громаді зʼявилася посада радниці з гендерних питань, її завжди обіймали очільниці того самого управління. Так, до Вікторії Кушнір півтора року це місце посідала ще одна колишня голова установи — Ірина Давіденко.

Що відомо про Катерину Літовченко

За даними Єдиного державного реєстру декларацій, Катерина Літовченко почала працювати в управлінні молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міськради ще до відкритого вторгнення. Наприкінці 2019 року жінка подала туди свою кандидатуру на посаду головного спеціаліста-юрисконсульта. Спершу обіймала саме її, а потім стала начальницею служби у справах дітей того ж управління.

У декларації за 2025 рік, яку Катерина Літовченко подала ще на старій посаді, вказано, що вона заміжня за чоловіком Михайлом і має двох дітей — сина Євгена й дочку Софію.

Після окупації Бахмута, де з 2010 року подружжя володіло квартирою, родина живе в місті Підгородне Дніпропетровської області. У 2025 році її майно поповнилося автівкою — Jeep Compass 2019 року випуску. Записана вона на Михайла Літовченка.

За минулий рік в управлінні молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міськради Катерина Літовченко після сплати податків заробила 367 847 грн. Тобто щомісяця вона отримувала 26 275 грн і додатково мала допомогу на оздоровлення і розвʼязання соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати.

Крім того, посадовиця задекларувала:

67 336 грн пенсії;

20 000 грн соцвиплат від Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області;

15 084 грн соцвиплат від управління соцзахисту Бахмутської міськради;

8 000 грн благодійної допомоги від Підгородненської міськради;

3 000 грн “єПідтримки”.

Також Катерина Літовченко вказала у звітності доходи чоловіка Михайла:

142 593 грн зарплати (тобто 109 797 грн “на руки”) від Підгородненської міськради;

25 000 грн соцвиплат від управління соцзахисту Дніпровської райдержадміністрації;

23 484 грн соцвиплат від Донецького обласного центру зайнятості;

9 441 грн благодійної допомоги від громадської організації “Дніпровська ліга соціальних працівників”;

9 084 грн соцвиплат від управління соцзахисту Бахмутської міськради;

1 340 грн кешбеку від банку;

1 000 грн “єПідтримки”.

Раніше ми розповідали, що в Авдіївській міській військовій адміністрації зʼявився новий очільник. Ним став заступник колишнього голови громади Віталія Барабаша — Євген Удовенко. Саме він із грудня 2025 року виконував обовʼязки начальника МВА.