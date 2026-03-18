Очільник Бахмутської МВА Олексій Рева. Ілюстративне фото: з особистої сторінки у Facebook

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Найближча пряма лінія з головою Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою пройде у четвер, 19 березня. Вона триватиме протягом однієї години, у цей час переселенці зможуть особисто отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Пряму лінію анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Вихідці з Бахмутської громади зможуть зателефонувати очільнику ВА Олексію Реві 19 березня з 12:00 по 13:00. Посадовець відповідатиме на питання впродовж години.

Аби звернутися до начальника МВА та отримати відповіді на питання, необхідно зателефонувати за номером телефону:

+38 (095) 024-50-75

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, мешканці Бахмутської міської громади, які перебувають у релокації, можуть отримати консультації від ЦНАПу, відділу реєстрації Бахмутської міськради та КП “Бахмутське БТІ” у п’ятницю, 27 березня. Консультації проведуть в онлайн-форматі з обов’язковою попередньою реєстрацією.