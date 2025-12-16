Діти з Бахмутської громади з подарунками від проєкту "Новорічне диво Донеччини". Фото: Бахмутська міська ВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Благодійний фонд братів Мкртчан разом із партнерами зібрав та передав до хабів для переселенців із Донецької області понад 22 тисячі солодких подарунків для дітей у межах проєкту “Новорічне диво Донеччини”. Розповідаємо, як звернутися за цією підтримкою та що відомо про ініціативу.

Про проєкт Вільному Радіо розповів директор київського офісу Благодійного фонду братів Мкртчан Владислав Котляр.

До новорічних свят 2025 року фонд передав 99 хабам для переселенців із Донеччини загалом 22 463 новорічні подарунки. До цього у центрів допомоги запитали, скільки саме дітей у них вже зареєстровані, а вже потім формували набори.

Далі хаби самі повинні вирішити, як саме передати солодощі дітям-переселенцям: просто віддавати з рук в руки, або ж влаштовувати святкування. Тому батька дітей варто чекати дзвінка або звернутися до хабу самостійно, аби уточнити, як вони можуть отримати цю допомогу.

“Відповідно до отриманої кількості [дітей] ми передали [набори] через “Гуманітарну Нову пошту”, нашого партнера… А далі керівництва хабів вирішують: частину вони просто роздають сім’ям з дітьми, а частину — роздають на заходах…

Тобто якщо родина зареєстрована у хабі, то вона просто приходить туди, або до неї дзвонять менеджери та кажуть, що для дитини є подарунок”, — розповів директор київського офісу БФ братів Мкртчан Владислав Котляр.

Він додав, що у межах проєкту у 2025 році надіслали 2500 наборів для хабів Бахмутської громади, а ще 2500 — для Бахмутського району.

Торік, каже Владислав Котляр, фонд також збирав новорічні подарунки, але їх було менше — 3500 наборів. Цьогоріч благодійники їх закупили у понад 6 разів більше, користуючись підтримкою партнерів: частина компаній зробила знижку на свої послуги, частина — допомагала безкоштовно.

“Люди, які надали нам картонні коробочки [для солодощів] — це наші партнери… Сказали, “ми вам довіряємо, ось вам 22 тисячі коробочок”. А одна така коштує десь по 10 гривень. Тобто ці люди, можна сказати, профінансували проєкт на 220 тисяч гривень

По-друге, є компанія-виробник. Ми зверталися до “Житомирських ласощів”, до “Конті”, до “Рошену”, до будь-яких можливих постачальників. Всі нам давали прайс-листи та трошки тисли, аби ми купили в них вже готові солодкі подарунки. Врешті, компанія “Конті” нам продала свою продукцію за цінами філіалу — цього в Україні ніхто не може отримати. Це приблизно на третину здешевило наші набори від оптової ціни. Інші виробники не підійшли, бо ми хотіли, аби у наборах були тільки шоколадні цукерки, щоб без карамельок та всього такого.

По-третє, міжнародні донори. Світовий виробник дитячого харчування Humana надала нам дуже смачне печиво, ми клали його в кожен набір. Інша компанія — виготовила і передала нам наклейки “Новорічне диво Донеччини”. До хабів подарунки відвозила “Гуманітарна Нова пошта” безкоштовно. Тобто, таким чином, разом всі зібралися і зробили”, — сказав Владислав Котляр.

Бахмутська міська ВА вже почала роздавати дітям подарунки, отримані у межах проєкту. Так, одна група дітей отримала набори солодощів після вистави у Дніпрі.

Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації зі Святогірська та восьми населених пунктів його громади оголосили примусову евакуацію дітей. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про які населені пункти йдеться.