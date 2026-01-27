Зміни в порядку надання декретної відпустки дозволять жінкам обирати дати, коли її використати. Тепер лікарняний у зв’язку з вагітністю і пологами можна взяти вже після народження дитини. Зробити це дозволяється, якщо немає медичних протипоказань.

Про виплати і терміни декретної відпустки розбираємось у документах та з роз’ясненнями начальниці відділу супроводження звернень УСЗН Костянтинівської міськради Тетяна Мирошниченко.

Декретна відпустка може змінюватись по датах. Тепер її необов’язково брати за кілька місяців до народження дитини. Декретна відпустка після пологів може розпочатися за бажанням жінки.

Новий закон про декретну відпустку

Новий закон про декретну відпустку президент України підписав 26 липня 2023 року. Йдеться про законопроєкт №9271 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами”.

Оформлення декретної відпустки тепер можливе не обов’язково за кілька місяців до пологів. Усю тривалість відпустки можна взяти після народження дитини. Такий варіант можливий з дозволу лікаря, якщо жінка не має протипоказань і не має знаходитись під наглядом медперсоналу до пологів.

“За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань,

частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів (починаючи з дня пологів). При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів)”, — йдеться у законопроєкті.

Декретна відпустка до пологів може не використовуватись, це не впливає на виплати, каже начальниця відділу супроводження звернень УСЗН Костянтинівської міськради Тетяна Мирошниченко.

“Допомога обчислюється сумарно і призначається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки фактично використаних до пологів. Ми враховуємо 126 чи 140 днів, а коли вони були використані: до чи після пологів, не впливає на виплату”, — розповідає Тетяна Мирошниченко.

Як оформити декретну відпустку

“Аби отримати виплати, звернутись до УСЗН треба не пізніше, ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами. Закінчився лікарняний лист, наприклад, 25 серпня. От 25 серпня і ще пів року можна звертатись для оформлення виплати. У разі, якщо мине вже сім місяців, то право отримати кошти втрачається. Після отримання лікарняного з ним звертаються до УСЗН. У разі, якщо пологи були ускладнені, додається ще один лікарняний”, — каже Тетяна Мирошниченко.

Скільки триває декретна відпустка:

126 календарних днів — у разі народження однієї дитини, якщо пологи пройшли без ускладнень;

140 днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів;

180 днів — жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Виплати у зв’язку з вагітністю та пологами

Жінки, які йдуть в декрет з роботи, отримують допомогу по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої зарплати з Пенсійного фонду України. Формула декретних виплат — це середня зарплата жінки за один календарний день протягом останнього року × кількість днів відпустки. Отримати виплати можуть і ті жінки, які не були застраховані в системі обов’язкового державного страхування. Сума допомоги залежить від статусу:

непрацюючі жінки — 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості: застраховані — 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю. Для незастрахованих під час дії воєнного стану — 1000 грн на місяць, тобто за лікарняний 126 днів — 4064 грн, за 140 днів — 4516 грн;

студентки, аспірантки, докторантки — розмір місячної стипендії. Ці жінки можуть обирати, чи звертатись за допомогою по вагітності та пологам в УСЗН, чи отримувати стипендію;

звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства — 100% середньомісячного доходу.

Особливості декрету під час воєнного стану

Правила оформлення декрету під час воєнного стану не змінюються. Навіть у період воєнного стану і під час призупинення дії договору роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, а також не може звільнити її під час такої відпустки. Фонд соціального страхування України профінансує їх незалежно від того, чи був договір призупинений. Втім, якщо підприємство закрите, або якщо через бойові дії роботодавець не зміг опрацювати листок непрацездатності та подати за ним заяву-розрахунок до Фонду соцстрахування, жінка може самостійно звернутися до Фонду для отримання лікарняних і декретних допомог.

Якщо жінка має статус ВПО, декретну відпустку вона має оформлювати за місцем фактичного перебування. А виплати працевлаштованим здійснює Пенсійний фонд України, навіть якщо роботодавець перебуває на окупованій території.

Якщо жінка за кордоном, лікарі можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток без проведення особистого огляду. Вони роблять це на підставі закордонних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.

Для цього вагітна має надіслати лікареві (поштою чи доступним месенджером) перекладені державною мовою та нотаріально засвідчені (за потреби) закордонні медичні документи, в яких зазначено строк вагітності. На підставі цих паперів український лікар має сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність після настання 30 тижня вагітності пацієнтки.

Перевірити оформлення лікарняного у зв’язку з вагітністю і пологами можна через “Дію”

Нагадаємо, з 2021 року в Україні у відпустку по догляду за дитиною можуть піти не лише жінки, а й чоловіки. Також ми розповідали про особливості усиновлення дитини в Україні.