Новий прийом для мешканців Мирноградської громади пройде в Павлограді 29 липня

Прийом для переселенців. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

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У середу, 29 липня, для мешканців Мирноградської громади проведуть зустріч з уповноваженими представниками місцевої влади. Захід відбудеться у Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Прийом триватиме від 09:00 й триватиме до 12:00, він пройде за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 125/2. Там після релокації працюють Мирноградська міська ВА, а також виконавчі органи міської ради.

Зустріч може відбутися за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують. Йдеться, зокрема, про питання проведення дистанційного обстеження житла, термінів отримання сертифікатів на придбання нової нерухомості, отримання гуманітарної допомоги й підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, влада Мирноградської громади офіційно визнала знищеними ще 56 будинків після проведення дистанційного обстеження. Переважна більшість адрес знову стосується адмінцентру та єдиного міста громади — Мирнограда. Втім, ще три будинки визнали знищеними у селі Рівне.