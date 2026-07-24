У Мирноградській громаді визнали знищеними ще 56 будинків: які адреси

Руйнування в Мирнограді, березень 2026 року. Фото: Національна поліція

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Влада Мирноградської громади офіційно визнала знищеними ще 56 будинків після проведення дистанційного обстеження. Переважна більшість адрес знову стосується адмінцентру та єдиного міста громади — Мирнограда. Втім, ще три будинки визнали знищеними у селі Рівне.

Про це йдеться на сайті Мирноградської міської ВА.

Так, з нових адрес 53 належать до Мирнограда, а ще три до села Рівне. Йдеться про такі будинки:

м. Мирноград, вул. Абрамця, 34;

м. Мирноград, вул. Березова, 48;

м. Мирноград, вул. Бєлінського, 38;

м. Мирноград, вул. Бєлінського, 67;

м. Мирноград, пров. Веселий, 4;

м. Мирноград, вул. Ветеранська, 16;

м. Мирноград, вул. Ветеранська, 71;

м. Мирноград, вул. Волгоградська, 14;

м. Мирноград, вул. Гагаріна, 73;

м. Мирноград, вул. Гвардейська, 15;

м. Мирноград, пров. Герцена, 14;

м. Мирноград, вул. Грушевського, 3;

м. Мирноград, пров. Демократичний, 63;

м. Мирноград, пров. Демури, 11;

м. Мирноград, вул. Донська, 10;

м. Мирноград, вул. Єсеніна, 32;

м. Мирноград, вул. Кітченко, 24;

м. Мирноград, вул. Кітченко, 78;

м. Мирноград, вул. Колодязна, 14;

м. Мирноград, вул. Колодязна, 57;

м. Мирноград, вул. Колодязна, 89;

м. Мирноград, вул. Колодязна, 94;

м. Мирноград, вул. Комарова, 52;

м. Мирноград, вул. Легендарна, 8;

м. Мирноград, вул. Луганська, 7;

м. Мирноград, вул. Макаренко Іскри, 1;

м. Мирноград, вул. Невського, 19;

м. Мирноград, пров. Партизанський, 39;

м. Мирноград, вул. Плеханова, 45;

м. Мирноград, вул. Победи, 60 А;

м. Мирноград, вул. Побєди, 72;

м. Мирноград, вул. Пугачова, 23;

м. Мирноград, вул. Пугачова, 42;

м. Мирноград, вул. Разіна, 118;

м. Мирноград, вул. Разіна, 138;

м. Мирноград, пров. Різдва Христова, 17;

м. Мирноград, вул. Свободи, 29;

м. Мирноград, вул. Серова, 73;

м. Мирноград, вул. Сосюри, 4;

м. Мирноград, вул. Степна, 29;

м. Мирноград, вул. Стрітенська, 104;

м. Мирноград, вул. Сухомлинського, 1;

м. Мирноград, вул. Толстого, 4;

м. Мирноград, вул. Тополина, 47;

м. Мирноград, вул. Тополина, 49;

м. Мирноград, вул. Травнева, 25;

м. Мирноград, вул. Травнева, 52;

м. Мирноград, вул. Тюленіна, 33;

м. Мирноград, вул. Челюскіна, 225;

м. Мирноград, вул. Челюскіна, 301;

м. Мирноград, вул. Чернишова, 3;

м. Мирноград, вул. Чубинського, 60;

м. Мирноград, вул. Явірна, 2.

с. Рівне, вул. Громова, 14;

с. Рівне, вул. Центральна, 18;

с. Рівне, вул. Шопена, 16.

У Мирноградській міській ВА додатково зазначили, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації потрібно надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, для Мирноградської центральної міської лікарні, яка у 2025 році релокувалася з Донеччини до Хмельницької області, підготують проєкт капітального ремонту додаткових приміщень. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що відомо про ініціативу.