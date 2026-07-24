У Мирноградській громаді визнали знищеними ще 56 будинків: які адреси

Влада Мирноградської громади офіційно визнала знищеними ще 56 будинків після проведення дистанційного обстеження. Переважна більшість адрес знову стосується адмінцентру та єдиного міста громади — Мирнограда. Втім, ще три будинки визнали знищеними у селі Рівне.
Про це йдеться на сайті Мирноградської міської ВА.
Так, з нових адрес 53 належать до Мирнограда, а ще три до села Рівне. Йдеться про такі будинки:
м. Мирноград, вул. Абрамця, 34;
м. Мирноград, вул. Березова, 48;
м. Мирноград, вул. Бєлінського, 38;
м. Мирноград, вул. Бєлінського, 67;
м. Мирноград, пров. Веселий, 4;
м. Мирноград, вул. Ветеранська, 16;
м. Мирноград, вул. Ветеранська, 71;
м. Мирноград, вул. Волгоградська, 14;
м. Мирноград, вул. Гагаріна, 73;
м. Мирноград, вул. Гвардейська, 15;
м. Мирноград, пров. Герцена, 14;
м. Мирноград, вул. Грушевського, 3;
м. Мирноград, пров. Демократичний, 63;
м. Мирноград, пров. Демури, 11;
м. Мирноград, вул. Донська, 10;
м. Мирноград, вул. Єсеніна, 32;
м. Мирноград, вул. Кітченко, 24;
м. Мирноград, вул. Кітченко, 78;
м. Мирноград, вул. Колодязна, 14;
м. Мирноград, вул. Колодязна, 57;
м. Мирноград, вул. Колодязна, 89;
м. Мирноград, вул. Колодязна, 94;
м. Мирноград, вул. Комарова, 52;
м. Мирноград, вул. Легендарна, 8;
м. Мирноград, вул. Луганська, 7;
м. Мирноград, вул. Макаренко Іскри, 1;
м. Мирноград, вул. Невського, 19;
м. Мирноград, пров. Партизанський, 39;
м. Мирноград, вул. Плеханова, 45;
м. Мирноград, вул. Победи, 60 А;
м. Мирноград, вул. Побєди, 72;
м. Мирноград, вул. Пугачова, 23;
м. Мирноград, вул. Пугачова, 42;
м. Мирноград, вул. Разіна, 118;
м. Мирноград, вул. Разіна, 138;
м. Мирноград, пров. Різдва Христова, 17;
м. Мирноград, вул. Свободи, 29;
м. Мирноград, вул. Серова, 73;
м. Мирноград, вул. Сосюри, 4;
м. Мирноград, вул. Степна, 29;
м. Мирноград, вул. Стрітенська, 104;
м. Мирноград, вул. Сухомлинського, 1;
м. Мирноград, вул. Толстого, 4;
м. Мирноград, вул. Тополина, 47;
м. Мирноград, вул. Тополина, 49;
м. Мирноград, вул. Травнева, 25;
м. Мирноград, вул. Травнева, 52;
м. Мирноград, вул. Тюленіна, 33;
м. Мирноград, вул. Челюскіна, 225;
м. Мирноград, вул. Челюскіна, 301;
м. Мирноград, вул. Чернишова, 3;
м. Мирноград, вул. Чубинського, 60;
м. Мирноград, вул. Явірна, 2.
с. Рівне, вул. Громова, 14;
с. Рівне, вул. Центральна, 18;
с. Рівне, вул. Шопена, 16.
У Мирноградській міській ВА додатково зазначили, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації потрібно надсилати на електронну пошту:
Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.