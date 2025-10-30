Засуджені полонені під час "процесу". Колаж від Вільного Радіо на основі відео від "Верховного суду ДНР"

“Верховний суд” так званої “ДНР” засудив ще трьох військовополонених українських морпіхів до ув’язнення у колонії суворого режиму. Йдеться про Максима Ничипорука, Владислава Веселовського та Максима Чилєєва, яких звинуватили в обстрілі селища Старий Крим під час битви за Маріуполь.

Про це повідомляють російські медіа, зокрема ТАСС.

Про оголошення вироку українським оборонцям стало відомо 29 жовтня. Так званий “Верховний суд ДНР” нібито встановив, що у березні 2022 року 26-річний заступник командира реактивної артилерійської батареї з озброєння Максим Ничипорук, а також командири вогневих взводів 29-річний Владислав Веселовський і 28-річний Максим Чилєєв перебували на території металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі.

У “суді” заявили, військові тоді нібито віддавали накази підлеглим про обстріл селища Старий Крим (сусідній з Маріуполем населений пункт, розташований за сім кілометрів на північний захід від міста).

“Верховний суд ДНР” визнав Веселовського “винним” і призначив йому 23 роки позбавлення волі, а Ничипоруку та Чилєєву — по 21 року. Всі вони відбуватимуть покарання, у колонії суворого режиму. Бійців звинуватили за статтями про “замах на вбивство двох і більше осіб”, “умисне пошкодження чужого майна зі значною шкодою” та “жорстоке поводження з цивільним населенням”.

Максим Ничипорук фігурує в реєстрі зниклих безвісти громадян від МВС. Згідно з даними, викладеними правоохоронцями, він зник 30 квітня 2022 року. Владислав Веселовський також офіційно є зниклим безвісти від 16 квітня 2022 року. Окрім цього, його росіяни “засудили” не вперше. У квітні 2024-го його засудили на 22 роки позбавлення волі. Даних про Максима Чилєєва в базі даних МВС знайти не вдалося.

Нагадаємо, раніше у жовтні російський суд виніс вирок бійцю “Азову” Анатолію Камишенко — ув’язнення до 22 років. Окупанти закидали йому навмисний наїзд на цивільного в Маріуполі. Загарбники опублікували відео, на якому Камишенко нібито зізнається у скоєному.