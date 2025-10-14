Анатолій Камишенко. Фото: з відео окупантів

Російський суд виніс вирок бійцю “Азову” Анатолію Камишенко — ув’язнення до 22 років. Окупанти закидали йому навмисний наїзд на цивільного в Маріуполя. Загарбники опублікували відео, на якому Камишенко нібито зізнається у скоєному.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Росії.

Окупанти стверджують, що в березні 2022-го 27-річний боєць “Азову” — Анатолій Камишенко — навмисно автівкою наїхав на цивільного жителя Маріуполя. Зробив він це начебто оскільки вважав, що чоловік займає проросійські погляди, підтримує війну Росії проти України та допомагає загарбникам.

“Збільшивши швидкість автомобіля, Камишенко наздогнав чоловіка і скоїв на нього наїзд. В результаті мирний житель помер на місці від отриманих тілесних ушкоджень”, — стверджують російські правоохоронці.

Вони опублікували також відео, на якому, ймовірно, “азовець” дає “покази” та визнає свою провину.

“Це був 2022 рік, місто Маріуполь. Збили чоловіка на машині УАЗ, оскільки він здався підозрілим. У нього на руці була біла пов’язка — це була просто стрічка. Він не загрожував нам. Вину признаю та розкаююся”, — йдеться на відео.

За вироком російського суду Анатолію призначили покарання у вигляді 22 років позбавлення волі. Відбуватиме його чоловік у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, незаконний вирок “Суд ДНР” виніс бійцю “Азова” Миколі Гуртовському. Загарбники звинувачували чоловіка у начебто вбивстві цивільного у Лівобережному районі Маріуполя під час боїв за місто.