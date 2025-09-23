В т. зв. “ДНР” ще одного азовця засудили на 22 роки за ґратами начебто за вбивство маріупольця

Микола Гуртовський, скриншот з відео окупантів

Незаконний вирок “Суд ДНР” виніс бійцю “Азова” Миколі Гуртовському. Загарбники звинувачували чоловіка у начебто вбивстві цивільного у Лівобережному районі Маріуполя під час боїв за місто.

Про “вирок” повідомляють ЗМІ окупантів з посиланням на “Прокуратуру ДНР”.

28-річного військовослужбовця полку “Азов” Миколу Гуртовського незаконно засудили до 22 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

За даними ресурсу “UA Losses”, Микола родом з Івано-Франківської області, з 17 травня 2022 року мав статус зниклого безвісти.

Під час боїв за Маріуполь Микола ніс службу на посаді водія-зв’язківця. Окупанти звинувачували чоловіка у тому, що начебто у березні 2022 року він разом з побратимом проводив “зачистку” від російських військових на вулиці Плановій у Лівобережному районі і тоді начебто вистрілив з автомату в цивільного, який загинув на місці.

Вирок українському військовому загарбники винесли за двома статтями КК РФ: “Вбивство, скоєне організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної ненависті” та “Жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території”.

Нагадаємо, Російський суд у Ростові-на-Дону запросив для полонених бійців батальйону “Айдар” терміни від 20 до 24 років колонії суворого режиму за нібито “тероризм”. У підрозділі закликали українську та міжнародну спільноту не визнавати легітимним такий вирок.