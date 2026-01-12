Наслідки російських ударів по Донеччині за 11 січня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

Поліція нарахувала 1292 удари російських загарбників по підконтрольній частині Донецької області за добу 11 січня. Хоч атаки були спрямовані не лише на лінію фронту, але і на житлові квартали, вони, попередньо, не призвели до загибелі чи поранення цивільних мешканців.

Загарбники били по чотирьох населених пунктів Донецької області

Згідно зі зведенням поліції Донецької області, під вогнем 11 січня були міста Краматорськ, Лиман та Слов’янськ, а також село Новомиколаївка.

У Новомиколаївці, яка розташована у Черкаській громаді Краматорського району, через удар російським дроном “Молнія-2” постраждав один приватний будинок.

Більше руйнувань поліція за добу не фіксувала.

Розширені дані стосовно російських обстрілів надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він стверджує, що у період часу від ранку 11 січня по ранок 12 січня також під вогнем була Різниківка Сіверської громади. У селі постраждав будинок.

Сили оборони зупинили 46 штурмів на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомляє , що на Лиманському напрямку за добу 11 січня російські військові провели 16 атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве;

на Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три атаки загарбників поблизу Платонівки та Золотого;

на Краматорському напрямку українські військові відбили атаку в бік Ступочок;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку росіяни провели 17 атак у районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки.

Нагадаємо, у першій декаді січня в Кропивницькому почне роботу Центр соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Над його запуском працювали місцева влада Новодонецька Дружківки та Краматорська.