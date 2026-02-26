Наслідки російських атак у Донецькій області, 25 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Російські загарбники 25 лютого продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали на підконтрольній частині Донецької області різними видами озброєння. Загалом правоохоронці зафіксували 1 242 удари по регіону. Серед цивільних мешканців є поранені, всі — у Дружківці.

Щонайменше шість населених пунктів атакували за добу

Влучання 25 лютого фіксували у шести населених пунктах регіону: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Райгородок, село Тихонівка.

На Дружківку скинули 250-кілограмову авіабомбу — поранень зазнали троє цивільних, постраждали три будинки.

По Слов’янську вдарили дроном “Гранат-4” — пошкоджені п’ять осель. Один багатоквартирний будинок у Краматорську зазнав руйнувань внаслідок влучання дрона “Молнія”.

У Миколаївці через атаки постраждала інфраструктура, у Райгородку — приватний будинок, у Тихонівці — ще вісім осель.

За підрахунками поліції, протягом доби на Донеччині зазнали руйнувань 20 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації надає розширені дані стосовно наслідків обстрілів. Вадим Філашкін стверджує, що також під вогнем були також Торецьке, Золотий Колодязь, Новотроїцьке, Веселе, Добропілля (Криворізька громада) та Різниківка.

Російський наступ на фронті триває

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 11 разів атакували, намагаючись просунутися у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки;

російські сили на Краматорському напрямку п’ять разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 18 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка;

у районах Родинського, Котлиного, Молодецького, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Філії та у бік Білицького, Гришиного, Новопідгороднього, Новоолександрівки й Новопавлівки на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 наступальних дій російських військових;

п’ять разів окупанти атакували позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське.

Нагадаємо, український уряд спрямував додаткові кошти на придбання та встановлення антидронових сіток у наближених до російських позицій територіях. Додатковий ресурс отримають прикордонні та прифронтові громади.