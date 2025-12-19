Підтримайте Вільне Радіо
Поліція зафіксувала за добу 1950 ударів по підконтрольній частині Донецької області за добу. Росіяни знову атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, через що зазнала поранень одна цивільна людина.
Згідно зі зведенням поліції, за добу на Донеччині росіяни атакували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Малотаранівка, села Кіндратівка, Львівка та Новоолександрівка.
За добу загибелі цивільних на Донеччині не фіксували, але одна цивільна людина зазнала поранень. Це сталося у Добропіллі внаслідок влучання FPV-дронів.
У інших населених пунктах фіксують руйнування внаслідок російьких атак:
Руйнувань за добу зазнали 12 цивільних об’єктів, з них три — житлові будинки.
У Донецькій обласній військовій адміністрації доповнили: під вогнем були й Водянське, Рубці, Софіївка та Сіверськ.
