Наслідки російських атак у Донецькій області за 18 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Поліція зафіксувала за добу 1950 ударів по підконтрольній частині Донецької області за добу. Росіяни знову атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, через що зазнала поранень одна цивільна людина.

Згідно зі зведенням поліції, за добу на Донеччині росіяни атакували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Малотаранівка, села Кіндратівка, Львівка та Новоолександрівка.

За добу загибелі цивільних на Донеччині не фіксували, але одна цивільна людина зазнала поранень. Це сталося у Добропіллі внаслідок влучання FPV-дронів.

У інших населених пунктах фіксують руйнування внаслідок російьких атак:

у Дружківці після російських ударів пошкоджені три автозаправні станції та цивільне авто.

по Краматорську росіяни вдарили безпілотником — зруйнований приватний будинок.

на Костянтинівку скинули двісті п’ятдесятикілограмову авіабомбу та обстріляли місто з артилерії — пошкоджені дві оселі.

по Олексієво-Дружківці завдали шість авіаударів двісті п’ятдесятикілограмовими авіабомбами — зруйнований заклад освіти.

у селі Львівка російський удар безпілотником пошкодив вантажний автомобіль.

по Софіївці вдарили ударним безпілотником — руйнувань зазнали дві оселі.

у Малотаранівці FPV-дрон пошкодив нежитлові приміщення, у Кіндратівці — цивільне авто.

Руйнувань за добу зазнали 12 цивільних об’єктів, з них три — житлові будинки.

У Донецькій обласній військовій адміністрації доповнили: під вогнем були й Водянське, Рубці, Софіївка та Сіверськ.

