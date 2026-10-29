Де лінія фронту на Донеччині 29 жовтня 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Поліція протягом минулої доби продовжувала фіксувати атаки з боку російських сил по підконтрольній частині Донецької області. За підрахунками правоохоронців, загалом 28 жовтня відбулося 1 578 таких ударів по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Серед цивільних мешканців внаслідок цього є двоє поранених, але, попередньо, обійшлося без загиблих.
Як повідомляють у поліції, 28 жовтня в Донецькій області влучання фіксували у містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Ясногірка, села Михайлівка і Степанівка.
Через обстріли в Краматорську поранена одна людина, пошкоджені один багатоквартирний і п’ять приватних будинків, відділення банку та вантажівка.
У Малотаранівці поранена одна цивільна людина, пошкоджений приватний будинок.
По Слов’янську росіяни били 10 разів — пошкоджені один багатоквартирний і чотири приватні будинки, магазин, обладнання комунального підприємства, об’єкти інфраструктури та авто.
У Біленькому постраждали два приватні будинки, у Степанівці — одна оселя, у Михайлівці — дев’ять осель, дві амбулаторії, будинок дозвілля та храм.
Загалом за добу руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 26 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також було по Олександрівці Черкаської громади, де пошкоджений один приватний будинок.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли підконтрольну територію регіону, з наближених до лінії фронту населених пунктів евакуювали 508 людей, у тому числі 50 дітей.
Нагадаємо, на кінець жовтня 2026 року в зоні примусової евакуації дітей на Донеччині досі перебувають понад 1 700 дітей Напередодні перелік територій для примусового виїзду вкотре розширили, тепер — на всі населені пункти Слов’янської та Краматорської громад. Тому зросла і кількість неповнолітніх, яких мають вивести з небезпеки.