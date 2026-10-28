Скільки дітей мають евакуювати на Донеччині станом на кінець жовтня 2026 року

Евакуація останніх дітей. Фото: ГУНП Донеччини

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На кінець жовтня 2026 року в зоні примусової евакуації дітей на Донеччині досі перебувають понад 1 700 дітей Напередодні перелік територій для примусового виїзду вкотре розширили, тепер — на всі населені пункти Слов’янської та Краматорської громад. Тому зросла і кількість неповнолітніх, яких мають вивести з небезпеки. Розповідаємо, де їх залишається найбільше.

Актуальну статистику стосовно темпів евакуації дітей на Донеччині журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.

Тепер евакуація родин із дітьми в примусовий спосіб триває з 15 населених пунктів чотирьох громад Донеччини. Загалом там на кінець місяця залишаються 1 746 дітей 1 580 сім’ях. Найбільше з них — у Слов’янській громаді. Попри наближення лінії фронту, там перебувають 1 234 дитини. Також малеча ще не виїхала з:

Краматорської громади — 484 дитини;

Святогірської громади — 27 дітей;

Новодонецької громади — 1 дитина.

За останній тиждень загалом із небезпеки вдалося евакуювати 452 дитини: 361 зі Слов’янської громади, 85 — з Краматорської, три — зі Святогірської та ще три — з Новодонецької.

За неповний місяць регіон залишила вже 761 дитина.

Нагадаємо, Гуманітарна місія “Проліска” тимчасово не вивозитиме родини з речами вантажними автомобілями зі Слов’янська та Краматорська. Причиною називають збільшення кількості російських ударів по цивільному й гуманітарному транспорту.