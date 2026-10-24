“Проліска” призупиняє евакуацію людей з речами зі Слов’янська та Краматорська через FPV-дрони

Евакуація родин з речами. Фото: Гуманітарна місія “Проліска”

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Гуманітарна місія “Проліска” тимчасово не вивозитиме родини з речами вантажними автомобілями зі Слов’янська та Краматорська. Причиною називають збільшення кількості російських ударів по цивільному й гуманітарному транспорту.

Про це повідомили в гуманітарній місії “Проліска”.

“У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації через використання російською армією FPV-дронів на дорогах до міст Слов’янськ та Краматорськ та збільшення кількості випадків ураження цивільного і гуманітарного транспорту, Гуманітарна місія «Проліска» тимчасово призупиняє евакуацію родин з речами вантажним транспортом з міст Слов’янськ та Краматорськ”, — йдеться в повідомленні.

Водночас евакуація зі Слов’янська та Краматорська спеціалізованим медичним транспортом і пасажирськими мікроавтобусами продовжується.

Вивезти родини з речами вантажівками можна із селища Олександрівка та інших населених пунктів Донеччини. Також така послуга доступна жителям прифронтових громад Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Евакуація безкоштовна.

Раніше ми розповідали, що кількість заявок на евакуацію з Краматорської та Слов’янської громад зростає: сім’ї з дітьми дедалі частіше залишають ці райони, звертаючись за допомогою до волонтерів.