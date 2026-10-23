Більше родин із дітьми погоджуються виїздити з Краматорська й Слов’янська, — “Волонтери від Бога”

Волонтери фонду. Фото: Анатолій Годун

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Кількість заявок на евакуацію з Краматорської та Слов’янської громад зростає: сім’ї з дітьми дедалі частіше залишають ці райони, звертаючись за допомогою до волонтерів. Російські загарбники продовжують атакувати будь-який транспорт біля лінії фронту, тому евакуаційним доводиться користуватися обладнанням виявлення безпілотників і броньованим транспортом.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів директор благодійного фонду “Волонтери від Бога” Анатолій Годун.

“Я так розумію, що батьки просто вже розуміють, що краще не стане, і безпекова ситуація дуже складна. Маленькі діти… дуже багато дітей ми вивозимо останнім часом, багато заявок”, — заявив Анатолій Годун.

Він зазначив, що найбільше звернень з проханням допомогти з евакуацією фонд отримує з районів, де російські дрони контролюють дороги або суттєво ускладнюють пересування. Мешканці таких територій дедалі частіше не ризикують життям дітей і просять допомоги у волонтерів.

Евакуйованих спочатку привозять до транзитних центрів у Слов’янську. Тих, кому потрібне розселення, направляють до Лозової, що на Харківщині. Водночас людей із родичами чи знайомими в інших регіонах відправляють далі через Харків. Там їм допомагають з документами та квитками, надаючи за потреби психологічну підтримку.

Серед причин, які змушують родини відкладати евакуацію, є відсутність житла на новому місці. Тому найчастіше виїздять люди, які мають родичів або гроші на оренду. Решта — намагаються залишатися до останнього, адже не знають, куди їхати, зазначив

Багато родин відкладають виїзд, бо не мають житла на новому місці, розповів директор фонду. Найчастіше виїжджають ті, хто має родичів або кошти на оренду. Інші залишаються до останнього, бо не знають, куди їхати, зазначив директор фонду.

Нагадаємо, напередодні, 22 жовтня, обласна влада повідомила про розширення зони примусової евакуації дітей на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, звідки вивозитимуть сім’ї з дітьми.