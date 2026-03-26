Наслідки російських атак у Донецькій області, 25 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Поліція за 25 березня зафіксувала 1837 ударів з боку російської армії по підконтрольній Україні частині Донецької області. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону: зокрема у Слов’янську руйнувань зазнали житлові будинки та інфраструктурний об’єкт. Це місто є єдиним, де поліція за добу фіксувала поранення цивільних мешканців, там постраждав чоловік.

По Слов’янську били вночі

За 25 березня, згідно з даними від поліції, під вогнем перебували дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Святогірськ, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Курицине та Сергіївка.

По Слов’янську росіяни вдарили трьома безпілотниками “Герань-2” — поранений один цивільний, пошкоджені три багатоквартирні та чотири приватні будинки, а також комунальне підприємство.

На Костянтинівку окупанти скинули 250-кілограмову авіабомбу — зруйнований приватний будинок. Краматорськ зазнав чотирьох атак, зокрема дронами — пошкоджені два багатоквартирні й п’ять приватних будинків, а також три цивільні авто.

У Миколаївці пошкоджені багатоквартирний будинок і комунальне підприємство, у Сергіївці — чотири приватні будинки, у Курициному — підприємство.

Загалом руйнувань зазнали 32 цивільні об’єкти, з них 20 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували в Андріївці (адмінцентр Андріївської громади) та Різниківці, яка належить до Сіверської громади.

На Покровському напрямку зупинили 44 штурмові дії

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували шість разів, намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в бік Дробишевого, Лиману, Діброви та в районі населеного пункту Копанки;

у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та в бік Рай-Олександрівки на Слов’янському напрямку українські військові зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед;

на Краматорському напрямку російські сили один раз намагалися покращити своє положення, штурмували в районі Часового Яру;

у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки й Торецького на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 44 штурмові дії армійців країни-агресорки у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного й Шевченка;

у районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське на Олександрівському напрямку окупанти атакували тричі.

Нагадаємо, Україна зможе отримати від США гарантії безпеки тільки за умови виведення українських військ із Донбасу (підконтрольних частин Донеччини та Луганщини, — ред.). Володимир Зеленський вважає, що це може поставити під загрозу подальшу оборону не лише України, але й інших європейських держав.