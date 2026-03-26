Стела на в'їзді на Донеччину в 2025 році. Ілюстративне фото: Суспільне

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Україна зможе отримати від США гарантії безпеки тільки за умови виведення українських військ із Донбасу (підконтрольних частин Донеччини та Луганщини, — ред.). Володимир Зеленський вважає, що це може поставити під загрозу подальшу оборону не лише України, але й інших європейських держав.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю інформаційній агенції Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на Україну задля якнайшвидшого завершення війни, яка триває вже п’ятий рік. Володимир Зеленський пов’язує це з тим, що увага Вашингтону зосереджена на загостренні ситуації на Близькому Сході.

“Близький Схід безумовно впливає на президента Трампа, і, на мою думку, на його подальші кроки. Президент Трамп, на жаль, як на мене, досі обирає стратегію посилення тиску на українську сторону”, — сказав президент Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Він наголосив, що будь-яка мирна угода має спиратися на надійні міжнародні гарантії, які унеможливлять відновлення бойових дій із боку Росії. Відступ із Донбасу, на його переконання, позбавить Україну та Європу стратегічно важливих оборонних рубежів і передасть Росії сильні позиції в регіоні.

Зеленський також зазначив, що Москва свідомо розраховує на втрату інтересу американської сторони до переговорного процесу, аби у підсумку отримати контроль над усім Донбасом, частина якого наразі залишається під контролем України.

