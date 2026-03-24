Бійці "Скелі" під час операції у Міньківці. Скриншот із відео, оприлюдненого підрозділом

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Штурмові підрозділи полку “Скеля” провели операцію у Міньківці Соледарської громади: військові стверджують, що село вдалося зачистити від російських військ. Напередодні загарбники зняли там відео із триколором та, за очікуваннями 11 армійського корпусу, оприлюднять ці кадри згодом.

Про зачистку Міньківки повідомили у пресслужбі полку “Скеля”.

“Штурмові підрозділи полку «СКЕЛЯ» провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку — ключовий населений пункт на трасі Бахмут-Слов’янськ. Ці дії зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку”, — повідомили у “Скелі”.

Там зазначили, що під час бою вдалося деблокувати позиції українських сил, розгорнути нові спостережні пункти та ліквідувати понад 40 російських військовослужбовців.

Раніше речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець заявив в ефірі “Суспільне. Студія”, що напередодні російська піхота проникла до села Міньківка на Краматорському напрямку та відзняла відео із триколором, імітуючи захоплення населеного пункту. Українські сили оборони утримують позиції в селі та попереджають, що найближчими днями згадане відео може з’явитися в інтернеті.

“За даними розвідки, противник там створив пропагандистське відео зі своїм триколором, і очікуємо, що найближчими днями ця інформація буде оприлюднена на пропагандистських каналах та їхнім міністерством оборони” — заявив речник 11 АК Дмитро Запорожець.

Він додав, що на інших ділянках Краматорського напрямку ситуація також залишається напруженою. Російська армія веде штурми в напрямку села Никифорівка, яке також належить до Соледарської громади.

“Ситуація там складна, позиції переходять із рук в руки. Противник намагається знищувати сили оборони, зокрема із застосуванням танкових мін ТМ-62 для ураження їхніх позицій” — розповів речник.

Також він прокоментував ситуацію у районі Федорівки Другої. Там, на думку речника, російські підрозділи не досягли успіху, однак фіксують випадки просочування піхоти. Основна тактика загарбників там — дистанційне мінування західних околиць населеного пункту з метою порушення логістики українських військ.

Нагадаємо, українські військові станом на 23 березня продовжують утримувати північні околиці охопленого боями Покровська. На цій ділянці фронту Генштаб регулярно фіксує найбільше атак за добу, російські загарбники зберігають тактику малих піхотних груп.