Покровськ на мапі DeepState на 23 березня

Українські військові станом на 23 березня продовжують утримувати північні околиці охопленого боями Покровська. На цій ділянці фронту Генштаб регулярно фіксує найбільше атак за добу, російські загарбники зберігають тактику малих піхотних груп.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” розповів заступник командира групи спецпризначення спецзагону “Тайфун” із позивним “Скорпіон”.

“Сили оборони знаходяться на північній частині міста Покровськ. Це невелика частина, всі прекрасно розуміють, але наші військовослужбовці там є, тримають північну околицю. Бої тяжкі, тому що противник постійно перекидає сюди резерви, і доводиться невеликими силами перекидати так само вліво і вправо свої резерви, щоб відбивати їхні постійні просування до наших позицій”, — зазначив заступник командира групи спецпризначення спецзагону “Тайфун” із позивним “Скорпіон”.

Він додав, що російські підрозділи продовжують дотримуватися тактики масового використання малих піхотних груп. Частину з них знищують під час висування до лінії зіткнення.

Військовий заявив, що паралельно з тиском на Покровськ росіяни намагаються встановити контроль над Гришиним, селище розташоване на стратегічній дорозі, що з’єднує Покровськ, Гришине та Павлоград.

“Гришине — це як ворота до самого Покровська. Це центральна дорога, яка з’єднує місто Покровськ, Гришине, Павлоград. Противник намагається так само просуватися в нього, накопичуватись”, — підкреслив заступник командира.

“Скорпіон” уточнив, що російська тактика малих піхотних груп через зміну погоди стала менш ефективною. Сили оборони фіксують пересування росіян як вдень, так і вночі, однак приховати рух піхоти країни-агресорки можуть тумани й затяжні дощі.

Повної окупації Покровська також не визнає аналітичний проєкт DeepState. На його мапі статус “зони проникнення” (раніше у проєкті це називали сірою зоною) має північно-східна частина міста. Найближчий до цієї ділянки населений пункт — село Рівне.

Нагадаємо, від 17 березня на західному фланзі Покровського напрямку росіяни посилили механізовані штурми. У районі Котлиного та Удачного почали активніше застосовувати автомобільну та мототехніку, зокрема мотоцикли. У 152-й окремій єгерській бригаді пов’язують російські дії зі зміною погоди.