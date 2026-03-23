Російські війська посилили штурми у районі Котлиного та Удачного: що відомо

Стела на в'їзді в Покровськ. Фото: Getty Images

Від 17 березня на західному фланзі Покровського напрямку росіяни посилили механізовані штурми. У районі Котлиного та Удачного почали активніше застосовувати автомобільну та мототехніку, зокрема мотоцикли. У 152-й окремій єгерській бригаді пов’язують російські дії зі зміною погоди.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” заявила начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади Катерина Мирончук.

У підрозділі стверджують, що лише за один день 17 березня загарбники через штурми втратили на цьому відтинку фронту майже два взводи.

“Останнього тижня ворог проявляє трошечки більшу активність. Саме від 17 числа почав активніше застосовувати авто та мототехніку, зокрема, мотоцикли. 17 числа був дуже активний день для нашої бригади, тому що втрати ворога саме на нашому напрямку (Удачне та Котлине) склали майже два взводи росіян”, — заявила начальниця відділення комунікацій 152 бригади Катерина Мирончук.

Вона зазначила, що ще у лютому росіяни надавали перевагу іншій тактиці — вони намагалися просочуватися малими піхотними групами повз позиції ЗСУ.

Під час нещодавніх боїв бійцям 152 бригади вдалося захопити кількох окупантів. На допиті деякі полонені розповіли, що рішення йти на війну ухвалювали спонтанно — у компанії, під час вживання алкоголю, коли до них прийшли представники місцевої влади, сказала речниця.

Серед захоплених є іноземці. Місяць тому бригада взяла в полон громадянина Колумбії, який приїхав до Росії на заробітки, а після юридичних проблем опинився у складі російського війська. Наймолодшим серед нещодавніх полонених виявився 18-річний доброволець.

“Він розповідав, що прийшов просто подивитися, довести собі і родичам, що він щось може досягти в цьому житті. Згадав, що його бабуся бажала йому загинути на СВО”, — повідомила речниця 152 бригади.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку на весну 2026 року

Українські військові утримують позиції у селищі Гришиному на північ від Покровська. Бої там на 5 березня точилися у східній частині населеного пункту, ціллю загарбників було просування до його центру.

На Покровському напрямку армія РФ дедалі частіше застосовує безпілотники та намагається розширити так звану кілзону — територію, яку дрони контролюють з обох боків. Водночас українські військові кажуть, що російській піхоті поки не вдається закріпитися поза міською забудовою.

Попри активні бойові дії на території Гришиного, у селищі досі залишаються деякі місцеві мешканці. Журналісти Вільного Радіо вже показували кадри з населеного пункту, де серед вщент зруйнованих будинків пересуваються цивільні.

Станом на середину березня 2026 року військові ЗСУ продовжують стверджувати, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці триває. Тому окупанти нарощують удари та залучили резерви, щоб захопити село Удачне.

Втім, 18 березня росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає. Українська влада не визнає окупації населеного пункту, бої тривають його на околицях.

Також 18 березня українські військові зупинили спробу російських загарбників прорватися до Гришиного за допомогою 13 одиниць мототехніки. Таких штурмів у районі селища не фіксували з грудня минулого року. Окрім цього, Силам оборони вдалося відбити атаку бронетехніки на іншому боці Покровського напрямку — у районі Мирнограда.

Командир батальйону 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади заявив 22 березня, що російське командування поставило задачу захопити Покровськ, а згодом просунутися до Гришиного, Родинського та Добропілля. Для штурмів на цій ділянці окупанти залучили елітні підрозділи безпілотних систем.