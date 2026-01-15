Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

14 січня російські війська продовжували обстрілювати як лінію фронту, так і житлову забудову на підконтрольній Україні частині Донецької області. Для атак застосовували різні види озброєння — реактивну артилерію та дрони. Загалом правоохоронці зафіксували 1666 ударів по регіону. За попередніми даними, загиблих серед цивільних немає, однак є поранені.

Найбільше поранених було в Олександрівці

Протягом доби обстріли поліція фіксувала у десяти населених пунктах Донеччини: містах Дружківка, Костянтинівка, Лиман і Слов’янськ, селищах Донецьке, Малотаранівка та Олександрівка, а також у селах Богородичне, Ганнівка і Маяки.

По Слов’янську росіяни вдарили двома БпЛА “Герань-2” — поранень зазнала одна людина. У місті пошкоджені три багатоквартирні будинки й два приватні, а також цивільне авто.

У Костянтинівці після влучання FPV-дрона поранена одна людина. Олександрівку росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С” — поранень зазнали двоє. У населеному пункті пошкодили 23 приватні будинки та сім автомобілів.

У селищі Донецькому, яке в Миколаївській громаді, постраждало цивільне авто.

У ще трьох населених пунктах фіксують руйнування внаслідок російських атак:

через удари FPV-дронами у Дружківці постраждали два цивільні авто;

у Малотаранівці після влучання з “Торнадо-С” пошкоджені сім осель;

у Маяках дрон “Молнія-2” влучив у приватний будинок.

Руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт, підрахували в позиції. 36 з цих об’єктів — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що обстріли також фіксували у Свято-Покровському, що в Сіверській громаді. Там два будинки зазнали руйнувань.

Покровський та Костянтинівський напрямки були найактивнішими на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 14 січня російські військові 12 разів атакували оборону ЗСУ. Бої фіксували в районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік Ставків, Дробишевого й Діброви;

на Слов’янському напрямку українські військові відбили шість атак окупантів. Бої фіксували в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 15 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, а також у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмових дій російських військових. Бої фіксували в районах Нового Шахового, Никанорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та у бік Дорожнього, Родинського, Гришиного й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські сили здійснили 11 атак поблизу Січневого, Злагоди та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, українські військові кажуть, що окупанти прагнуть захопити Лиман, аби створити плацдарм для просування на Слов’янськ. Також вони можуть використовувати залізничну інфраструктуру міста.