Підтримати
RU
Підтримати

Обійшлося без загиблих серед цивільних, однак поранені п’ятеро людей: як минуло 14 січня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

14 січня російські війська продовжували обстрілювати як лінію фронту, так і житлову забудову на підконтрольній Україні частині Донецької області. Для атак застосовували різні види озброєння — реактивну артилерію та дрони. Загалом правоохоронці зафіксували 1666 ударів по регіону. За попередніми даними, загиблих серед цивільних немає, однак є поранені.

Найбільше поранених було в Олександрівці

Протягом доби обстріли поліція фіксувала у десяти населених пунктах Донеччини: містах Дружківка, Костянтинівка, Лиман і Слов’янськ, селищах Донецьке, Малотаранівка та Олександрівка, а також у селах Богородичне, Ганнівка і Маяки.

По Слов’янську росіяни вдарили двома БпЛА “Герань-2” — поранень зазнала одна людина. У місті пошкоджені три багатоквартирні будинки й два приватні, а також цивільне авто.

У Костянтинівці після влучання FPV-дрона поранена одна людина. Олександрівку росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С” — поранень зазнали двоє. У населеному пункті пошкодили 23 приватні будинки та сім автомобілів.

У селищі Донецькому, яке в Миколаївській громаді, постраждало цивільне авто.

У ще трьох населених пунктах фіксують руйнування внаслідок російських атак:

  • через удари FPV-дронами у Дружківці постраждали два цивільні авто;
  • у Малотаранівці після влучання з “Торнадо-С” пошкоджені сім осель;
  • у Маяках дрон “Молнія-2” влучив у приватний будинок.

Руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт, підрахували в позиції. 36 з цих об’єктів — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що обстріли також фіксували у Свято-Покровському, що в Сіверській громаді. Там два будинки зазнали руйнувань.

Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 січня 2026 року: пошкоджені житлові будинки та цивільні авто
Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 січня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Обстріли Донеччини 14 січня: руйнування у Слов’янську, Костянтинівці та Олександрівці без загиблих серед цивільних
Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки ударів російських військ по населених пунктах Донецької області 14 січня
Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджені будинки та автомобілі після атак дронів і реактивної артилерії на Донеччині
Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Покровський та Костянтинівський напрямки були найактивнішими на Донеччині

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 14 січня російські військові 12 разів атакували оборону ЗСУ. Бої фіксували в районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік Ставків, Дробишевого й Діброви;
  • на Слов’янському напрямку українські військові відбили шість атак окупантів. Бої фіксували в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного;
  • на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 15 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, а також у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського;
  • на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмових дій російських військових. Бої фіксували в районах Нового Шахового, Никанорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та у бік Дорожнього, Родинського, Гришиного й Новопавлівки;
  • на Олександрівському напрямку російські сили здійснили 11 атак поблизу Січневого, Злагоди та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, українські військові кажуть, що окупанти прагнуть захопити Лиман, аби створити плацдарм для просування на Слов’янськ. Також вони можуть використовувати залізничну інфраструктуру міста.

Завантажити ще...