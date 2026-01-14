Росіяни хочуть захопити Лиман, аби використовувати його як залізничний хаб, — 60 ОМБр

Лиман на мапі. Фото: DeepState

Українські військові кажуть, що окупанти прагнуть захопити Лиман, аби створити плацдарм для просування на Слов’янськ. Також вони можуть використовувати залізничну інфраструктуру міста.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 60 ОМБр Максим Білоусов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, війська країни-агресорки не полишають спроб просочитися до Лимана. На цьому відтинку фронту загарбники переважають — від 1 до 6 та на окремих ділянках від 1 до 10 на користь росіян.

Російські війська намагаються захопити місто вдруге — його вже звільняли українські воїни у 2022-му. Окупантам, каже Білоусов, потрібна залізнична інфраструктура міста, а ще його розглядають як плацдарм для подальшого наступу на Слов’янськ.

“Лиман сам по собі це досить укріплене місто. Його основний момент — це місто із залізничним хабом, тут дуже багато будівель з добре укріпленими підвалами. Це те, що стане в пригоді будь-якій армії, яка буде володіти цим місто.

Це такий момент, який потрібно розуміти, чому ворогу хочеться туди назад повернутися, захопити, бо це буде для нього плацдарм для просування далі”, — розповів військовий.

За даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку українські війська стримували 11 штурмів загарбників. Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Колодязів, Новоєгорівки, Зарічного та Новоселівки, а також у бік Діброви, Липового та Ставків.

Нагадаємо, попри морози, сніг і зледеніння, російські загарбники продовжують спроби наступу на Лиманському напрямку, використовуючи як піхотні штурми, так і легку техніку — мікроавтобуси типу “буханка” та мотоцикли. Українські військові продовжують оборонну операцію та зазначають, що кількісна перевага досі на боці росіян.