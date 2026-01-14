Наслідки російських ударів по Донеччині за 13 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

1696 влучань по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області нарахували поліцейські за добу 13 січня. Втрати у регіоні були, зокрема, серед цивільних: у Краматорську загинув чоловік 1964 року народження.

Росіяни обстріляли не менше 10 населених пунктів регіону

Як йдеться у зведенні від поліції, 13 січня під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, села Новостепанівка, Очеретине, Роздолля.

У Краматорську росіяни вдарили по житловій забудові — загинула цивільна людина, щонайменше шість приватних будинків зазнали пошкоджень. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.

По Дружківці російські сили били ударними дронами — дві людини зазнали поранень, також постраждали три автомобілі. У Миколаївці внаслідок обстрілу поранені троє, пошкоджена місцева інфраструктура.

По Малотаранівці росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню — двоє цивільних поранені, у селищі фіксують пошкодження восьми осель та автівки.

На автошляху поблизу Очеретиного російський ударний безпілотник влучив у цивільний транспорт — одна людина зазнала поранень, постраждала вантажівка.

У інших населених пунктах обійшлося без поранення чи загибелі цивільних, але є руйнування внаслідок ударів:

по Слов’янську били трьома дронами — пошкоджені шість приватних будинків, цивільне авто та об’єкти інфраструктури;

в Олексієво-Дружківці внаслідок обстрілу знищений приватний будинок.

Загалом за добу, підрахували в поліції, у регіоні постраждали 32 цивільні об’єкти, з них 21 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що від ранку 13 січня по ранок 14 січня під вогнем також була Різниківка Сіверської громади.

Штурми тривали на всіх напрямках Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили провели 11 атак, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Колодязів, Новоєгорівки, Зарічного та Новоселівки, а також у бік Діброви, Липового та Ставків;

на Слов’янському напрямку у районах Дронівки та Федорівки Сили оборони відбили три атаки окупантів;

на Краматорському напрямку українські військовослужбовці зупинили дві атаки російських військових у районі Ступочок та у бік Привілля;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 13 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Берестка та Яблунівки, а також у бік Софіївки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій у районах Шахового, Федорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного та Удачного, а також у бік Філії й Новопавлівки;

поблизу Зеленого Гаю, Рибного, Єгорівки та Солодкого на Олександрівському напрямку російські військові здійснили вісім атак.

Нагадаємо, станом на початок січня 2026 року в Україні офіційно підтверджене пошкодження чи руйнування 2551 об’єкта у 817 медичних закладах внаслідок російської агресії. Серед регіонів із найбільшими руйнуваннями медичної інфраструктури — Донецька область.