1696 влучань по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області нарахували поліцейські за добу 13 січня. Втрати у регіоні були, зокрема, серед цивільних: у Краматорську загинув чоловік 1964 року народження.
Як йдеться у зведенні від поліції, 13 січня під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, села Новостепанівка, Очеретине, Роздолля.
У Краматорську росіяни вдарили по житловій забудові — загинула цивільна людина, щонайменше шість приватних будинків зазнали пошкоджень. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.
По Дружківці російські сили били ударними дронами — дві людини зазнали поранень, також постраждали три автомобілі. У Миколаївці внаслідок обстрілу поранені троє, пошкоджена місцева інфраструктура.
По Малотаранівці росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню — двоє цивільних поранені, у селищі фіксують пошкодження восьми осель та автівки.
На автошляху поблизу Очеретиного російський ударний безпілотник влучив у цивільний транспорт — одна людина зазнала поранень, постраждала вантажівка.
У інших населених пунктах обійшлося без поранення чи загибелі цивільних, але є руйнування внаслідок ударів:
Загалом за добу, підрахували в поліції, у регіоні постраждали 32 цивільні об’єкти, з них 21 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що від ранку 13 січня по ранок 14 січня під вогнем також була Різниківка Сіверської громади.
Нагадаємо, станом на початок січня 2026 року в Україні офіційно підтверджене пошкодження чи руйнування 2551 об’єкта у 817 медичних закладах внаслідок російської агресії. Серед регіонів із найбільшими руйнуваннями медичної інфраструктури — Донецька область.