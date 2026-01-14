Наслідки влучань у Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

Російські загарбники завдали комбінованих ударів по прифронтовому Краматорську авіабомбами та реактивною артилерією. Внаслідок влучань у місті загинув чоловік 1964 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Росіяни били по житловій забудові, підрозділу ДСНС, а також комерційних та промислових об’єктах у місті.

“Спочатку ворог застосував ФАБи, згодом — снаряди РСЗВ із касетною бойовою частиною (Торнадо-С). Авіабомби (ФАБ 250 з керованим модулем) переважно влучили по приватному сектору”, — пише влада громади.

Там зазначили, саме внаслідок влучання авіабомби загинув цивільний чоловік. Його виявили не одразу, тіло деблокували рятувальники вночі на 14 січня.

У Краматорській міській раді закликали жителів громади не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати до укриттів, адже загарбники продовжують удари по цивільних мешканцях.

