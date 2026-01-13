З Новокриворіжжя евакуювали останню мешканку

Остання мешканка Новокриворіжжя. Фото: ДСНС Донецької області

Рятувальники групи “Фенікс” евакуювали останню мешканку прифронтового села Новокриворіжжя у Покровському районі. Разом з жінкою надзвичайники вивезли її домашніх улюбленців — собак, маленьких цуценят та свійську птицю. Нині населений пункт знаходиться у зоні підвищеної небезпеки.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми словами, Покровський район тривалий час залишається зоною підвищеної небезпеки через постійні російські обстріли. Тож 11 січня рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” спільно з волонтерами вивезли останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади — жінку 1956 року народження.

Разом з мешканкою надзвичайники на броньованому автомобілі вивезли і її домашніх улюбленців — собак, маленьких цуценят та свійську птицю.

“Важливо було вберегти кожне життя, щоб жодна жива душа не залишилася під ворожим вогнем. Ми залишаємося поруч із тими, хто в біді, і робимо все, щоб прифронтова зона перестала бути пасткою. Рятувальники Донеччини роблять усе можливе, аби в зоні обстрілів не залишилося нікого”, — написали у ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, “Білі янголи” знову провели евакуацію мирних мешканців із небезпечних громад Донеччини. Цього разу поліцейські з прифронтових населених пунктів Покровського району — Добропілля та Криворіжжя — вивезли п’ятьох людей.