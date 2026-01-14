Знищена міська лікарня №5 у Костянтинівці, вересень 2025 року. Фото: Богдан Зуяков

Станом на початок січня 2026 року в Україні офіційно підтверджене пошкодження чи руйнування 2551 об’єкта у 817 медичних закладах внаслідок російської агресії. Серед регіонів із найбільшими руйнуваннями медичної інфраструктури — Донецька область.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, повністю зруйновані вже 327 об’єктів, які входять до складу 125 закладів охорони здоров’я. Найбільших пошкоджень, за оцінкою МОЗ, зазнали заклади Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Запорізької й Миколаївської областей.

Водночас в Україні поступово триває відновлення пошкодженої медичної інфраструктури там, де цього дозволяє безпекова ситуація. На січень 2026 року вже відновлені 703 об’єкти, ще 325 – перебувають у стані часткового відновлення.

Деякі відремонтовані споруди зазнають повторних пошкоджень, таких вже є 65.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що інформація про об’єкти на окупованих територіях, залишається обмеженою, тому наразі не можна підтвердити масштаби їхніх руйнувань.

Також у МОЗ додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знищено 283 автомобілі екстреної медичної допомоги. Ще 171 автівка зазнала пошкоджень, а 80 були захоплені російськими військовими.

Російські сили систематично завдають ударів по українських регіонах, застосовуючи різні види озброєння — ударні безпілотники, ракети, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, із січня 2026-го у Дніпрі запрацювала амбулаторія Великоновосілківської громади. Наразі охочих там прийматимуть четверо лікарів. Журналісти Вільного Радіо поділились адресою та контактами медустанови в окремій публікації.