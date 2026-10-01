Де лінія фронту на Донеччині 1 жовтня 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів у Донецькій області за 30 вересня. Фото: поліція Донеччини

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Останньої доби вересня 2026 року російські війська продовжували обстрілювати як лінію фронту, так і житлову забудову на підконтрольній Україні частині Донецької області. Для атак застосовували різні види озброєння, зокрема авіабомби та безпілотники. Загалом правоохоронці зафіксували 1 651 удар по регіону. За попередніми даними, загиблих серед цивільних немає, однак є поранені.

Найбільше поранених було у Краматорську

За даними поліції, під вогнем 30 вересня були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селище Біленьке, село Яковлівка.

По Краматорську за добу завдали 15 ударів, з них 10 — авіабомбами КАБ-250, ще п’ять — FPV-дронами. Поранені троє людей, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, лікарня, банк, адмінбудівля, комунальне підприємство, нежитлове приміщення, чотири гаражі, трактор та дві вантажівки.

У Слов’янську поранень зазнали двоє людей, там пошкоджені шість магазинів, аптека та цивільне авто.

Через влучання авіабомби у Дружківці зазнав руйнувань багатоквартирний будинок.

На Біленьке росіяни скинули ще одну 500-кілограмову авіабомбу — пошкоджені сім осель.

У Яковлівці Олександрівської громади через обстріл пошкоджені 11 приватних будинків.

За добу руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів, з них 33 — житлові будинки, уточнюють у поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також влучання були по Білозерському (дві оселі зруйновані, чотири пошкоджені) та по Степанівці Новодонецької громади, де постраждала адмінбудівля. Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося евакуювати 1 846 людей, зокрема 102 дитини.

Найбільше атак вкотре відбулося на Покровському напрямку фронту

на Лиманському напрямку фронту за добу ЗСУ відбили шість атак у районах Дробишевого, Новоселівки, Дерилового та Лимана, повідомляє Генштаб ЗСУ;

дві атаки росіяни провели у районах Ямполя та Пискунівки на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну атаку у напрямку Юрківки;

ще 16 атак фіксували на Костянтинівському напрямку фронту. Окупанти вели штурми в районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Миколайпілля та Петрівки;

Силам оборони України на Покровському напрямку вдалося зупинити 33 атаки. Найбільших зусиль росіяни докладали у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Гулівого, Світлого, Новомиколаївки, Вільного, Кучерового Яру, Степів, Білицького та Водянського.

Нагадаємо, на кінець вересня 2026-го в зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються 232 дитини. Випадків примусового виїзду малечі без батьків не фіксували. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, де неповнолітніх залишається найбільше.