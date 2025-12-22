Де лінія фронту у Донецькій області на 22 грудня 2025 року: дані ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 21 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 1,6 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Внаслідок цих атак ніхто з цивільних не загинув, обійшлося й без поранених. Однак у регіоні фіксували руйнування інфраструктури.

У Донецькій області 21 грудня обійшлося без загиблих та поранених

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки атакували усього чотири населені пункти Донеччини, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Покровську, Слов’янську та Олексієво-Дружківці.

Усього росіяни нанесли 1 627 ударів по лінії фронту та житловому сектору регіону. Внаслідок цих атак зазнали руйнувань п’ять цивільних об’єктів, з яких три — домівки.

Зокрема, на Дружківку окупанти спрямували FPV-дрони — пошкодили оселю. А у Покровську та Олексієво-Дружківці загарбники понівечили по одному приватному будинку.

Як уточнили у Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту вдалося евакуювати 77 людей, у тому числі 6 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська атакували 19 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися у напрямках Дружелюбівки, Ставків, Новосергіївки, Коровійого Яру, Степового, Ольгівки, Лимана, Дробишевого та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська. На Краматорському напрямку загарбники тричі атакували позиції українських оборонців поблизу Міньківки, Оріхово-Василівки та Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни провели 27 атак в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебана-Бика, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах Шахового, Родинського, Сухецького, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб окупантів прорвати оборонні рубежі у районах Олександрограда, Січневого, Соснівки, Привільного, Рибного, Першотравневого та у бік Андріївки-Клевцового й Іванівки.Нагадаємо, підрахувати точну кількість цивільних, які залишилися в оточеному боями Покровську наразі не можуть. На жовтень 2025-го йшлося про 1,2 тисячі людей — у грудня ця цифра може бути меншою. Тих, хто залишається там, вже неможливо евакуювати.