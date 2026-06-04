Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Рада оборони Донецької області виділила 112,5 мільйона гривень підрозділам, які захищають регіон від російських загарбників. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, це найбільша сума, яку одноразово виділяли на потреби оборонців.

Про це посадовець повідомив на своїй особистій сторінці на Facebook.

“Це найбільша сума, яку виділили за один раз на потреби наших військових. І це чіткий сигнал: підтримка Сил оборони для нас була і залишається безумовним пріоритетом”, — заявив Вадим Філашкін.

Він зазначив, що на засіданні також розглянули питання безпекової ситуації, мобілізаційних заходів та взаємодії з військовими, районами й громадами.

“Наше завдання — посилювати тих, хто щодня тримає оборону, і забезпечувати громади всім необхідним для стійкості.Дякую військовим за службу, а всім, хто долучений до цієї роботи, — за відповідальність і швидкість”, — додав посадовець.

Нагадаємо, підрозділи 3-го армійського корпусу завдали ударів по тиловій логістиці російських військ на Донеччині та Луганщині. Серед кадрів із дронів, які публічно поширили військові, є, зокрема, вид на стадіон “Донбас Арена” у тимчасово окупованому Донецьку.