Донецька обласна держадміністрація перейменувала низку районів у окупованих з 2014 року містах Донецьк, Макіївка та Горлівка. У межах політики деколонізації політично забарвлені топоніми замінили на присвячені природі та історії. Найбільше змін стосуються Донецька.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна №124/5-26, опублікованому на офіційному сайті ДонОДА.

Так, у Донецьку ДонОДА перейменувала:

Будьоннівський район на Богодухівський;

Ворошиловський — на Юзівський;

Калінінський — на Калинівський;

Кіровський — на Рутченківський;

Куйбишевський — на Смолянський;

Ленінський — на Олександрівський;

Петровський — на Вознесенський;

Пролетарський — на Чумаківський.

У Макіївці Кіровський район став Грузьким, Совєтський — Ханжонківським, а Червоногвардійський — Берестовським. У Горлівці перейменували один район: Калінінський на Кіндратівський.

Нові назви районів підлягають обов’язковому використанню в усіх офіційних документах, реєстрах та інформаційних системах органів державної влади й місцевого самоврядування, йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, нові назви зазначених районів на Донеччині обирали за допомогою громадського обговорення. Громадяни пропонували свої варіанти на заміну, які обов’язково повинні були бути похідними від географічних, історичних, національно-культурних чи інших умов місцевості.