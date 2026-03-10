Підтримати
Обласна влада перейменувала 12 районів у Донецьку, Макіївці та Горлівці: що змінилося

В'ячеслав Попович
Донецька обласна держадміністрація перейменувала низку районів у окупованих з 2014 року містах Донецьк, Макіївка та Горлівка. У межах політики деколонізації політично забарвлені топоніми замінили на присвячені природі та історії. Найбільше змін стосуються Донецька.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна №124/5-26, опублікованому на офіційному сайті ДонОДА.

Так, у Донецьку ДонОДА перейменувала:

  • Будьоннівський район на Богодухівський;
  • Ворошиловський — на Юзівський;
  • Калінінський — на Калинівський;
  • Кіровський — на Рутченківський;
  • Куйбишевський — на Смолянський;
  • Ленінський — на Олександрівський;
  • Петровський — на Вознесенський;
  • Пролетарський — на Чумаківський.

У Макіївці Кіровський район став Грузьким, Совєтський — Ханжонківським, а Червоногвардійський — Берестовським. У Горлівці перейменували один район: Калінінський на Кіндратівський.

Нові назви районів підлягають обов’язковому використанню в усіх офіційних документах, реєстрах та інформаційних системах органів державної влади й місцевого самоврядування, йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, нові назви зазначених районів на Донеччині обирали за допомогою громадського обговорення. Громадяни пропонували свої варіанти на заміну, які обов’язково повинні були бути похідними від географічних, історичних, національно-культурних чи інших умов місцевості.

