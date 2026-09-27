Обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися наступного тижня, — Буданов

Обмін полоненими. Ілюстративне фото: Telegram/Zelenskiy / Official

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.

Про це посадовець сказав у коментарі “Новини. LIVE”.

“Має бути (обмін — ред.) взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні”, — повідомив Буданов.

На уточнення, чи йдеться про наступний тиждень, керівник Офісу президента України відповів: “Сподіваємось на це”. Водночас інших деталей він не розкрив.

Нагадаємо, 19 серпня Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими: на підконтрольну територію вдалося повернути 103 оборонців, які перебували в російській неволі.

Також 24 серпня в Україну повернули десятьох військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти.

Разом із тим омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Росія маніпулює темою обмінів військовополонених. За його словами, окупанти навмисно затягують процес та використовує його для інформаційного тиску на українське суспільство. Посадовець також розкритикував реакцію міжнародних організацій на тортури та порушення прав бранців.