Обмін полоненими. Ілюстративне фото: Кирило Буданов

Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія маніпулює темою обмінів військовополонених. За його словами, окупанти навмисно затягують процес та використовує його для інформаційного тиску на українське суспільство. Посадовець також розкритикував реакцію міжнародних організацій на тортури та порушення прав бранців.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини написав у своїх соціальних мережах.

Він запевнив, що Україна готова проводити обміни максимально швидко, але саме російська сторона створює перепори та звинувачує Київ у небажання повертати своїх громадян. Зі слів посадовця, українська сторона заздалегідь готує всі необхідні списки та технічні деталі, зокрема щодо важкопоранених, важкохворих і тих військовополонених, які найдовше перебувають у неволі.

“Ми проговорюємо також і якійсь технічні речі, готові зробити усе це за один день. Після цього йде пауза (зупинка процесу зі сторони країни-агресорки — ред.), виходить у публічність представники Росії та кажуть, що Україна відмовилася від обміну”, — каже Лубінець.

Уповноважений зазначив, що Росія не дотримується жодної логіки під час формування списків на обмін — такі дії є елементом інформаційно-психологічних операцій проти України.

Він також розкритикував міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, через недостатню реакцію на тортури та порушення прав українських військовополонених. За словами омбудсмана, інституції мають не лише фіксувати злочини:

“Скільки можна від них чекати занепокоєння через чергову страту українського військовополоненого? Ми вимагаємо від них дієвих кроків, не просто фіксацію, це має лунати на найвищих політичних майданчиках — ПАРЄ, ОБСЄ, ООН. Аби Міжнародний комітет Червоного Хреста виходив і казав, що вони зробили, аби припинити цю сталу практику застосування тортур. На жаль, у нас немає іншої організації, це чергова проблематика, з якою ми постійно стикаємося”.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявили, що робота щодо наступного етапу обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” триває. До списку можуть входити полонені з 2022 року, жінки, важкопоранені та інші.