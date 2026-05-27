У ГУР розповіли, хто може входити до наступного етапу обміну “1000 на 1000”

Обмін полоненими. Ілюстративне фото: Коордштаб

У Головному управлінні розвідки заявили, що робота щодо наступного етапу обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” триває. До наступного списку можуть входити полонені з 2022 року, жінки, важкопоранені та інші.

Про це пише hromadske із посиланням на речника ГУР МО Андрія Юсова.

Раніше секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на одній із подій разом з омбудсменом Дмитром Лубінцем стверджував, що обмін буде “змішаним”.

Водночас Юсов підкреслив, що в російській неволі перебувають різні категорії полонених. Зокрема ті, хто там із 2022 року, також полонені жінки, важкохворі й важкопоранені бранці, представники різних напрямків і підрозділів.

За словами представника ГУР, деталі розкриватимуть, коли обміни будуть готові.

Що відомо про “великий обмін” між Україною та Росією

У п’ятницю, 15 травня, відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися за американського посередництва. Додому з російської неволі вдалося повернути 205 українців, всі вони — військовослужбовці. Серед оборонців були ті, які чекали обміну з 2022 року.

Так, до першої групи увійшли бійці Збройних сил України, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, Повітряних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість звільнених захищали Маріуполь і провели в полоні чотири роки — саме тривалість ув’язнення стала головним критерієм формування списків обміну.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець стверджував, що Росія гальмує обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”. Україна вже виконала всю підготовчу роботу.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Країні вдалося повернути вже більш як 2 тисячі неповнолітніх, однак не завдяки міжнародним інструментам.