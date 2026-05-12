Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків, — Сибіга

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Країні вдалося повернути вже більш як 2 тисячі неповнолітніх, однак не завдяки міжнародним інструментам.
Про це він заявив під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, пише “Укрінформ”.
Міністр закордонних справ наголосив, що повернення українських дітей має бути “фундаментальним елементом мирного процесу, хоча з боку Росії було багато спекуляцій”.
“Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей — безумовна”, — каже Сибіга.
Він підкреслив, що Україні вдалося повернути понад 2 тисячі дітей, однак не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки — всупереч тому, що вони не спрацювали.
Посадовець провів паралелі, згадавши цитати двох депортованих дітей — шістнадцятирічного Бориса Романченка з України часів Другої світової війни та хлопчика з Маріуполя, якого вивезли росіяни. Перший казав, що “Вони просто забрали нас — і ти вже нікому не належиш”, а другий, що “Вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні”.
Сибіга також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і “бояться” її:
“Вони вимагають зняти її з порядку денного. Вони розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя”.
Зазначимо, 17 березня 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна. За попередньою інформацією, він та російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова сприяли незаконній депортації та переміщенню дітей з окупованих районів України.
У травні 2026-го президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося забезпечити повернення 2126 дітей, яких Росія вивезла з окупації. Їх повертають на підконтрольну територію через державну ініціативу Bring Kids Back UA та за підтримки міжнародних партнерів.
Однак вже цього року процес повернення неповнолітніх може ускладнитися з 2026 року. Володимир Путін підписав федеральний закон, який змінює правила перетину державного кордону Росії. З 20 січня 2026 року діти до 14 років не можуть перетинати кордон лише зі свідоцтвом про народження — їм обов’язково потрібен буде російський закордонний паспорт.
Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН визнала, що незаконне переміщення українських дітей Росією — воєнний злочин.