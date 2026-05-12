Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків, — Сибіга

Депортація українських дітей. Ілюстративне фото: Офіс омбудсмена

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Країні вдалося повернути вже більш як 2 тисячі неповнолітніх, однак не завдяки міжнародним інструментам.

Про це він заявив під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, пише “Укрінформ”.

Міністр закордонних справ наголосив, що повернення українських дітей має бути “фундаментальним елементом мирного процесу, хоча з боку Росії було багато спекуляцій”.

“Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей — безумовна”, — каже Сибіга.

Він підкреслив, що Україні вдалося повернути понад 2 тисячі дітей, однак не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки — всупереч тому, що вони не спрацювали.

Посадовець провів паралелі, згадавши цитати двох депортованих дітей — шістнадцятирічного Бориса Романченка з України часів Другої світової війни та хлопчика з Маріуполя, якого вивезли росіяни. Перший казав, що “Вони просто забрали нас — і ти вже нікому не належиш”, а другий, що “Вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні”.

Сибіга також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і “бояться” її:

“Вони вимагають зняти її з порядку денного. Вони розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя”.