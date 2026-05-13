Обмін полоненими 5 лютого 2026 року. Ілюстративне фото: Кирило Буданов

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна вже виконала всю підготовчу роботу для обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” та передала Росії необхідні списки. Водночас країна-агресорка, стверджує посадовець, гальмує процес обміну.

Про це Дмитро Лубінець заявив наприкінці доби 12 травня в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Затримку маємо виключно через позицію російської сторони. Я, коли публічно це коментую, завжди кажу про те, що коли ти навіть про щось домовився з російською стороною, ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано”, — заявив омбудсман.

За його словами, переговори тривають щодня, зокрема через особисті контакти Дмитра Лубінця з російською омбудсманкою Тетяною Москальковою. Серед пріоритетних категорій для повернення Україна визначила важкопоранених, важкохворих і тих, хто перебуває в полоні з 2022 року.

“Українська сторона, українська перемовна група, давним-давно виконала свою роботу: списки давно передані, і ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах, які пропонуємо повернути насамперед”, — зазначив уповноважений.

Омбудсман пояснив, чому перебіг підготовки обміну став відомим публічно ще до його проведення: Росія звинуватила Україну у зриві домовленостей, після чого українська сторона вирішила відкрито коментувати процес. Додатковим чинником стала позиція США як країни-посередника, яка також оприлюднила відповідну інформацію.

Нагадаємо, наприкінці доби 10 травня стало відомо, що Україна передала Росії список полонених на найближчий обмін, про який сторони домовилися за посередництвом США напередодні. Першочергово планують повернути тих українських захисників, які перебувають у полоні найдовше. Цей список сформували за принципом тривалості утримання в полоні: цей підхід попередньо узгодили перемовники обох сторін.