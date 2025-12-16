Російська штурмова група у Часовому Ярі. Скриншот із відео від 24 ОМБр

Українські військові продовжують оборону у фронтовому Часовому Ярі. Там тривають бої, під час яких росіяни намагаються застосовувати на свою користь погодні умови.

Про це йдеться у тижневому звіті від 24 ОМБр. Бригада є одним із підрозділів, які тримають оборону на напрямку.

У Часовому Ярі російські військовій надалі дотримуватися тактики малих штурмових груп, намагаючись пересуватися під прикриттям туману та снігопадів.

Окрім цього, українські оборонці фіксують застосування загарбниками наземних роботизованих комплектів та мотоциклів.

У 24 бригаді повідомляють, що її бійці за тиждень (8-14 грудня) ліквідували 34 російських військових, поранили ще 28. Окрім цього, вдалося знищити 278 БпЛА різних типів, три артсистеми, два наземні роботизовані комплекси, п’ять авто, чотири антени зв’язку, комплекс спостереження та систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, російські кінематографісти хочуть зняти фільм “Згадати всіх. Битва за Часів Яр”. У ньому вони покажуть “звільнення” міста, яке не до кінця окупували. Українській війська досі контролюють частину населеного пункту. Там тривають бої.