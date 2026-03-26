Оборонець Покровська “Ірландець”, який 5 днів без води та зв’язку відбивав штурми, став Героєм України

Дмитрій "Ірландець" Ященко. Фото: 25 Січеславська бригада

Десантнику 25 Січеславської бригади Дмитрію “Ірландцю” Ященку надали звання Герой України. Під час боїв за Покровськ оборонець пʼять днів без води та звʼязку відбивав штурми.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу президента України.

Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” надали Дмитрію “Ірландцю” Ященку – військовому 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Чоловік, як йдеться у документі, проявив особисту мужність і героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Як уточнили у бригаді Дмитрія, під час боїв за Покровськ він залишився один – троє побратимів загинули від ударів FPV-дронів окупантів. Оборонець перебував п’ять діб без води, їжі та зв’язку, постійно змінюючи позиції та відбиваючи російські штурми.

“В одному з боїв самостійно ліквідував понад 10 окупантів. Решта росіян втекла, вважаючи, що проти них працює підрозділ. Вийшов із міста, коли дійшов до суміжників та допоміг евакуювати пораненого побратима”, – додали у 25 Січеславській опдбр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким посмертно присвоїв 16-річному краматорцю Степану Чубенку звання “Герой України”. У 2014-му юнака закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій частині Донеччини.