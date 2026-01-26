Домашнє насильство, ілюстративне фото: Калуський міськрайонний суд

У Слов’янську засудили місцевого, який після розлучення зі співмешканкою почав систематично вчиняти щодо неї психологічне насильство. Він продовжував навідуватись до неї додому навіть після того, як двічі був визнаний винним в адміністративних порушеннях. Тепер має і кримінальний вирок.

Інформацію про цей вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженого оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, засудженим є житель Слов’янська Андрій М. З вересня 2019 року по березень 2023-го він спільно проживав із потерпілою, вони вели спільний побут та фактично перебували у сімейних відносинах.

Після припинення стосунків чоловік почав вчиняти щодо жінки домашнє насильство психологічного типу: ображав її, вживав нецензурну лайку, залякував, принижував та чинив постійний психологічний тиск. Колишня засудженого стверджує, що через це у неї тепер психологічна травма.

За ці дії фігуранта справи двічі притягували до адміністративної відповідальності. 13 березня 2024 року визнали винним за події 19 лютого 2024-го, а 22 травня — за події 13 травня того ж року. Попри це, чоловік продовжив вчиняти насильство.

Близько 14:00 23 червня 2024 року Андрій М. прийшов до помешкання потерпілої та знову почав на неї лаятися, почав ображати, принижувати гідність та вчиняти психологічний тиск. Повернувся туди й 12 липня того ж року близько 17:00 та почав лаятись та ображати колишню.

Суд встановив, що через психологічне насильство у потерпілої погіршився емоційний стан, порушився звичний спосіб життя та вона пережила моральні страждання. Дії Андрія М. кваліфікували як умисне систематичне домашнє насильство за статтею 126-1 ККУ.

1 серпня 2024 року фігурант справи й потерпіла уклали угоду про примирення. Чоловік визнав провину і сприяв слідству, а жінка — не висувала матеріальних і моральних претензій.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області затвердив угоду та виніс вирок тільки 22 січня 2026 року. Андрію М. призначили 240 годин громадських робіт. Він має 30 днів на апеляцію. Якщо не подасть її — вирок набуде законної сили.

