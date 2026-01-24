Рішення суду. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Житель Слов’янська знайшов у лісосмузі мішок зі зброєю та перевіз його до власного гаража. Чоловіка засудили за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, однак замінив тюремне покарання на іспитовий строк.

Вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо знайшли в Реєстрі судових рішень.

За даними слідства, у червні 2025 року обвинувачений перебував біля лісосмуги між Слов’янськом та селом Соболівка Краматорського району. У напівзасипаних траншеях він знайшов мішок, у якому були зброя, боєприпаси та гранати. Замість того щоб повідомити правоохоронців, чоловік забрав знахідку з собою.

Зброю він перевіз у багажнику автомобіля до власного гаража у Слов’янську, де й зберігав без передбаченого законом дозволу.

Під час обшуку 19 серпня 2025 року правоохоронці виявили та вилучили з гаража ручний кулемет Калашникова РПК-74, майже 200 набоїв калібру 5,45 мм, а також кілька ручних гранат — зокрема Ф-1, М67 та GHO-1 — і запали до них. За висновками експертів, частина вилучених предметів у зібраному вигляді є повноцінними бойовими припасами.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та заявив, що щиро розкаюється.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, має інвалідність III групи, одружений і виховує малолітню дитину. Обставин, які обтяжують покарання, не встановили.

У підсумку Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав чоловіка винним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та призначив йому три роки позбавлення волі. Водночас засудженого звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у два роки.

Протягом цього часу засуджений має періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Крім того, з чоловіка стягнули понад 14 тисяч гривень за проведення судових експертиз. Кулемет і боєприпаси конфіскують на користь держави, решту речових доказів знищать.

Вирок ухвалили 21 січня. Його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Раніше ми писали, що військового з Донеччини підозрюють у продажі зброї, потрібної на фронті. У нього вилучили понад 500 дронів та інше озброєння.