Фото: сайт Державного бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань затримали командира відділення взводу однієї з військових частин на Донеччині. Згідно з даними ДБР, він намагався незаконно збувати озброєння, потрібне на передовій.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, першу протизаконну угоду командир здійснив у листопаді 2025 року, обмінявши переносний зенітно-ракетний комплекс на безпілотник для подальшого перепродажу. З покупцем фігурант спілкувався через месенджер.

У січні 2026 року чоловік намагався продати два кулемети за 175 тисяч гривень. Але під час спроби збуту його затримали слідчі ДБР.

Під час обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів, понад 80 кг вибухівки, майже 2,5 тисячі електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тисячі доларів США.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне носіння, придбання та збут вогнепальної зброї і боєприпасів. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених дронів та зброї, зокрема перевіряють, чи не було вона викрадена або списана як втрачене військове майно.

