Обстріл застав у озері: у Слов’янську чоловік дістав поранення під час відпочинку

Наслідки обстрілу Слов'янську 8 липня 2026, фото: Вадим Лях

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8 липня росіяни неодноразово обстрілювали Слов’янськ. Під час одного з обстрілів дістав поранення 59-річний чоловік, який перебував в озері.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“11:40, Солоні озера. Поранено 59-річного чоловіка, який знаходився у воді. Поранений госпіталізований. Стан середньої важкості. Медична допомога надається. Тип ворожої зброї зʼясовується”, — написав Лях.

Керівник громади опублікував також хронологію інших сьогоднішніх обстрілів:

03:00, БПЛА “Молнія-2” пошкодив адмінбудівлю в центрі міста;

04:55, FPV-дрон влучив у вантажівку.

05:55, БПЛА “Молнія – 2”. Пошкоджено багатоквартирний будинок і магазин у центральній частині Словʼянська

09:30, БпЛА “Італмас” пошкодив приватний будинок і господарчу споруду

10:30, БпЛА “Італмас” в районі багатоповерхової забудови. Без пошкоджень

14:00, БпЛА “Герань — 3” пошкоджено інфраструктурний обʼєкт

Нагадаємо, протягом 7 липня на Донеччині дістали поранення шестеро цивільних.