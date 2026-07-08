Обстріл застав у озері: у Слов’янську чоловік дістав поранення під час відпочинку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
8 липня росіяни неодноразово обстрілювали Слов’янськ. Під час одного з обстрілів дістав поранення 59-річний чоловік, який перебував в озері.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
“11:40, Солоні озера. Поранено 59-річного чоловіка, який знаходився у воді. Поранений госпіталізований. Стан середньої важкості. Медична допомога надається. Тип ворожої зброї зʼясовується”, — написав Лях.
Керівник громади опублікував також хронологію інших сьогоднішніх обстрілів:
Нагадаємо, протягом 7 липня на Донеччині дістали поранення шестеро цивільних.