Наслідки російських атак у Донецькій області 7 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Поліція за добу зафіксувала 1 439 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини — внаслідок влучань поранень зазнали шестеро цивільних, попередньо, ніхто не з мешканців регіону не загинув. Втім, атаки спричинили нові руйнування, а на фронті триває російський наступ. Розповідаємо, що відомо про ситуацію з обстрілами та бойовими діями на Донеччині за добу.

Не менше 10 населених пунктів були під вогнем

Удари фіксували у містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Билбасівка, Біленьке, Красноторка, селах Кіндратівка, Очеретине, Спасько-Михайлівка, пише поліція.

По Красноторці росіяни вдарили трьома FPV-дронами та РСЗВ “Ураган” — четверо цивільних зазнали поранень, пошкоджені три приватні будинки й два автомобілі.

Одна людина зазнала поранень у Спасько-Михайлівці внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” в амбулаторію.

У Кіндратівці через удар FPV-дрона поранений цивільний житель.

Краматорськ атакували трьома безпілотниками — пошкоджені приватний будинок і цивільне авто. У Біленькому пошкоджені два приватні будинки.

На Дружківку скинули 15 250-кілограмових авіабомб, також двічі били по місту FPV-дронами — пошкоджені два авто. У Білозерському через обстріл постраждав заклад культури, у Слов’янську зазнали руйнувань приватний будинок і їдальня, у Билбасівці — шість приватних будинків, господарська споруда, автомобіль. В Очеретиному постраждало приватне підприємство.

Крім того, о 01:10 російські війська завдали двох ударів по Слов’янську — зазнали руйнувань приватний будинок та вантажівка.

Загалом за добу пошкоджені 29 цивільних об’єктів, серед них 14 житлових будинків, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Миколаївка, Ясногірка та Михайлівка. Ці атаки фіксували від ранку 7 липня по ранок 8 липня.

Сили оборони відбили 51 штурм на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки фіксували поблизу Новомихайлівки, Копанків, Дробишевого, Ямполя, Надії, Новоселівки, а також у бік Борової, Лимана, Озерного та Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти 27 разів штурмували у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також поблизу Різниківки й Закітного;

на Краматорському напрямку російські загарбники провели дві атаки поблизу Никифорівки;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, а також у бік Степанівки армійці країни-агресорки здійснили 18 атак на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 51 штурмову дію агресора поблизу Іванівки, Дорожнього, Гришиного, Удачного, Муравки, Молодецького, Родинського, Новоолександрівки, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного та Сергіївки.

Нагадаємо, російська армія практично перестала застосовувати бронемашини в зоні відповідальності бригади “Рубіж” на Покровському напрямку, натомість нарощує атаки дронами, авіаудари та штурми малими групами. Через це українським військовим доводиться щодня знищувати сотні ворожих безпілотників і посилювати аеророзвідку.