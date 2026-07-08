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Поліція за добу зафіксувала 1 439 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини — внаслідок влучань поранень зазнали шестеро цивільних, попередньо, ніхто не з мешканців регіону не загинув. Втім, атаки спричинили нові руйнування, а на фронті триває російський наступ. Розповідаємо, що відомо про ситуацію з обстрілами та бойовими діями на Донеччині за добу.
Удари фіксували у містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Билбасівка, Біленьке, Красноторка, селах Кіндратівка, Очеретине, Спасько-Михайлівка, пише поліція.
По Красноторці росіяни вдарили трьома FPV-дронами та РСЗВ “Ураган” — четверо цивільних зазнали поранень, пошкоджені три приватні будинки й два автомобілі.
Одна людина зазнала поранень у Спасько-Михайлівці внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” в амбулаторію.
У Кіндратівці через удар FPV-дрона поранений цивільний житель.
Краматорськ атакували трьома безпілотниками — пошкоджені приватний будинок і цивільне авто. У Біленькому пошкоджені два приватні будинки.
На Дружківку скинули 15 250-кілограмових авіабомб, також двічі били по місту FPV-дронами — пошкоджені два авто. У Білозерському через обстріл постраждав заклад культури, у Слов’янську зазнали руйнувань приватний будинок і їдальня, у Билбасівці — шість приватних будинків, господарська споруда, автомобіль. В Очеретиному постраждало приватне підприємство.
Крім того, о 01:10 російські війська завдали двох ударів по Слов’янську — зазнали руйнувань приватний будинок та вантажівка.
Загалом за добу пошкоджені 29 цивільних об’єктів, серед них 14 житлових будинків, уточнили в поліції.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Миколаївка, Ясногірка та Михайлівка. Ці атаки фіксували від ранку 7 липня по ранок 8 липня.
Нагадаємо, російська армія практично перестала застосовувати бронемашини в зоні відповідальності бригади “Рубіж” на Покровському напрямку, натомість нарощує атаки дронами, авіаудари та штурми малими групами. Через це українським військовим доводиться щодня знищувати сотні ворожих безпілотників і посилювати аеророзвідку.